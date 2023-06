Addio Luca Carboni, purtroppo il grande cantante non ce l’ha fatta: se n’è andato troppo presto

L’anno scorso l’annuncio del nuovo album e poi? Il silenzio: il cantautore è sparito senza lasciare alcuna traccia.

Come dimenticarsi di un uomo come Luca Carboni, il cantautore che ha lasciato la sua impronta nel panorama musicale italiano. Il suo debutto risale al 1981, quando intraprese la carriera come chitarrista e compositore, esordendo due anni dopo come solista.

Nel 1983 infatti, pubblicò il suo primo album con la coproduzione di Curreri e la collaborazione di Ron e Lucio Dalla, vincendo il Disco verde al Festivalbar 1984. Quello fu solo l’inizio di una carriera strepitosa che portò l’uomo da lì a poco ad un successo ineguagliabile.

La carriera musicale

Nell’arco della sua carriera ha collaborato con diversi artisti: negli ultimi anni ha scritto un brano per Marco Mengoni dal titolo ‘Se io fossi Te’, presente nell’album Parole in circolo. Nel giugno 2018 esce il suo ultimo album ‘Sputnik’, periodo nel quale l’artista è molto presente in diverse occasioni musicali, duettando anche con il gruppo Lo Stato Sociale Primati nel brano ‘Facile’.

Se guardiamo al presente, troviamo tra gli ultimi lavori il brano ‘Vaffanculo’ in collaborazione con Marco Masini, pubblicato nel 2020. In quell’anno l’artista si cimenta in diverse collaborazioni come Canzone Sbagliata, brano di Danti, duettato assieme a Shade e Luca Carboni.

Che fine ha fatto Luca Carboni

Nel 2021 il cantante è stato molto attivo sulle scene televisive e musicali mainstream, facendosi sentire a gran voce in mezzo ai suoi fan. Tuttavia, nel 2022 è sparito dal panorama musicale, ma anche quelle televisivo, annunciando al pubblico solamente una vaga speranza dell’uscita del suo nuovo album. Tuttavia, da l’anno scorso non si hanno più notizie.

Si tratta di un artista timido e introverso, ma la sua presenza si è fatta sentire a gran voce attraverso i suoi brani, che lo raccontano alla perfezione. L’anno scorso ha annunciato l’uscita di un nuovo album che sarebbe dovuto sbarcare nel 2022. Da quanto affermato da lui stesso, “l’album è in collaborazione con un’autrice e produttrice tra le più talentuose della scena musicale italiana, Marta Venturini”.

Purtroppo però, il grande cantante non ce l’ha fatta a completare l’album, tanto che l’uscita è stata slittata agli inizi 2023. Tuttavia sono passati oramai diversi mesi e nel frattempo, Luca Carboni è letteralmente sparito da qualsiasi tipo di evento, non lasciando ai fan nessuna spiegazione, ma solo l’amaro in bocca. Se n’è andato? In teoria le registrazioni dell’album sono iniziate da diverso tempo, ma del lavoro del cantautore non vi è ancora traccia.