Addio Umberto Tozzi, dai palchi di tutta Italia al tumore devastante: non c’è stato niente da fare

Il cantautore torinese, dal palco alla malattia: oggi si gode il suo meritato riposo lontano dai riflettori.

Umberto Tozzi, classe ‘52, nel percorso della sua carriera ha lasciato la sua impronta nel panorama musicale italiano. Con ben 80 milioni di copie vendute, si è posizionato tra la cerchia degli artisti italiani che hanno venduto il maggior numero di dischi. E non parliamo solamente del territorio italiano: con il singolo Gloria – di cui lui ne è l’autore e Laura Branigan l’interprete – è entrato nella classifica dei dischi più venduti in Gran Bretagna e negli Stati Uniti.

La passione per la musica si impossessò di lui sin da quando era solamente un ragazzo, quando incominciò a suonare la chitarra a soli 13 anni. Nel 1967 divenne il chitarrista della rock band del fratello maggiore Franco, per poi passare l’anno dopo in una rock band torinese.

Sono passati diversi anni e all’età di 71 anni, Umberto Tozzi continua a salire sui palchi di tutta Italia, dove regala emozioni al pubblico che lo segue da tempo. Anche quest’anno si prospetta un’estate all’insegna della musica grazie al suo nuovo tour estivo Gloria Forever.

Tuttavia, non è tutto oro ciò che luccica: qualche anno fa l’artista ha dovuto lottare con il tumore e un susseguirsi di eventi che potevano davvero costargli la vita. Solo recentemente ha deciso di parlarne, spiegando all’Italia intera che certe vicende ti segnano da dentro, come una coltellata al cuore che non guarisce mai.

Dal successo alla terribile malattia: “Queste cose ti cambiano la vita”

“Ho avuto il tumore, ma anche quando guarisci il trauma ti resta dentro”, ha ammesso il cantautore torinese. In effetti è impossibile dargli torto perché in un periodo della sua vita ha davvero fatto i conti non solo con un terribile tumore, ma anche con linsorgere della pandemia. In seguito alla scoperta del suo tumore alla vescica, Umberto Tozzi Iniziò il ciclo di chemioterapia; ma proprio in quel periodo, prese il Covid per la terza volta.

Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato: “Queste cose ti cambiano la vita. La tua e di chi ti sta accanto. Mi sentivo perso, avevo paura di non poter mai più salire sul palco. Mia moglie Monica è stata fondamentale, non mi sono mai arreso. Prima e dopo l’intervento, durante le terapie, che non sono una passeggiata. Finché non accade che a te il cancro sembra un problema lontano. Poi nella testa si resetta tutto, i valori, le priorità, le cose che contano. E anche quando guarisci, il trauma ti resta dentro”.





Addio alle scene

Fortunatamente oggi sta bene, ma è ormai da 2 anni che non si hanno tour in programma, l’ultimo svolto nel 2021 ha riscosso un grande successo. Sicuramente, dopo una carriera “ricca” come la sua avrà deciso di prendersi un pò di meritato riposo.