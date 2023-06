Mara Venier, picchiata a sangue proprio da lui: la sua vita a rischio

Durante un’intervista, Mara Venier parla di violenza sulle donne e lo fa rivelando di quel terribile episodio che poteva costarle la vita.

Comunemente chiamata “Zia Mara”, la presentatrice di Domenica In è diventata una figura familiare per milioni di persone. La sua genuinità e la sua dolcezza la rendono una delle conduttrici più amate dagli italiani.

Si tratta di un personaggio indiscusso del pomeriggio festivo della rete ammiraglia Rai, ma prima di allora era solamente una giovane ragazza madre che si trasferì a Roma per costruire la sua carriera. Mai si sarebbe immaginata un successo del genere, ma la sua tenacia e la sua professionalità l’hanno portata ad essere la donna che conosciamo oggi, con ben 40 anni di carriera alle spalle.

Oltre alla sua vetta verso il successo, Mara ha dovuto scalare anche quella sentimentale. Ad oggi ha trovato la sua serenità con il marito Nicola Carraro, ma prima di allora la donna ha avuto alcune relazioni paragonabili alle montagne russe.

Pensando al passato non possiamo non citare il matrimonio con Jerry Calà, l’uomo con cui è legata tuttora da un sincero rapporto d’affetto, ma che in passato le ha creato non pochi problemi. L’attore infatti, pare che avesse una passione per le donne, condizione che ha portato alla rottura del loro matrimonio. Tuttavia, nelle pagine del settimanale Oggi, Mara racconta un altro terribile episodio, dove ha visto la sua vita a serio rischio.

La rivelazione shock di Mara Venier

Ai microfoni di Aldo Cazzullo, la conduttrice rilascia un’intervista inedita. “Questa è una cosa che non ho mai raccontato. Sappia solo che ho pagato un prezzo altissimo”. “Ho avuto un compagno violento”. Così la conduttrice inizia a raccontare la sua terribile vicenda di quando è stata picchiata a sangue proprio da lui, l’uomo che diceva di amarla. Come se non bastasse, questa persona non ha solamente messo le mani addosso alla donna, ma ha anche tentato di ucciderla.

“Mi ha aspettato sotto casa con un coltello”, rivela Mara Venier a cuore aperto. Lei ricorda la vicenda come fosse ieri, quando dopo questo episodio si trovò costretta a denunciare, recandosi sul set con due carabinieri di scorta. Se dovesse parlare alla Mara del passato non tornerebbe più sui suoi passi. “Avrei dovuto interrompere la spirale prima. A lungo è rimasto dentro di me qualcosa di irrisolto: la debolezza, la rabbia, l’incapacità di reagire”.

Nel prosieguo dell’intervista spiega come questa vicenda è stata davvero devastante per lei, che ci tiene a condividere una riflessione a tutte coloro che subiscono violenze da parte di un uomo: “Purtroppo noi donne siamo fatte così: abbiamo la sindrome da crocerossine. ‘Io lo salverò, con me lui sarà diverso, io lo cambierò’. Ma purtroppo loro non cambiano. E allora dobbiamo andarcene. Lasciarlo. Al primo schiaffo, subito. Non bisogna consentirgli di esercitare un potere, una violenza su di noi; altrimenti è finita”. Mara non ha rivelato il nome di questa persona, ma vuole condividere con tutte le donne il suo pensiero al riguardo. “Sono uomini che si sentono proprietari del tuo corpo e della tua anima. E ti distruggono”.