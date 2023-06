Alba Parietti, finita in mezzo ai medici: ecco cos’è successo

La nota showgirl è stata sorpresa in balia degli strumenti medici; a mostrarlo è stata lei stessa in una storia Instagram.

Alba Parietti è una delle showgirl più apprezzate della televisione italiana. La donna conta una carriera di oltre 30 anni, dove ha ricoperto numerosi ruoli, partendo da modella, passando ad essere valletta, presentatrice, conduttrice televisiva ma anche ospite dei più famosi reality.

Insomma, l’abbiamo vista ovunque e in questi mesi è stata protagonista del tv satirico più amato di sempre: Striscia la Notizia. In questa occasione abbiamo avuto modo di parlare di lei grazie alla celebre rubrica Fatti e Rifatti, lo spazio dove i personaggi del mondo dello spettacolo sono messi sotto lo scan per mostrare gli evidenti cambiamenti fisici nel corso degli anni.

Ovviamente un volto come quello di Alba Parietti non poteva far altro che attirare l’attenzione della critica, visto che i suoi connotati presentano alcune caratteristiche facilmente riconducibili a diversi ritocchi estetici.

Durante il servizio viene infatti messo in risalto come il suo seno e le sue labbra hanno subito un evidente rigonfiamento nel corso degli anni. Lei stessa è la prima a dichiarare di essersi pentita amaramente del ritocco alle labbra. Tuttavia, un nuovo episodio non è di certo passato inosservato ai fan, dove lei stessa mostra quanto accaduto in queste ore.

La rivelazione di Alba Parietti

In una vecchia intervista a Estate in Diretta, Alba parla del suo rapporto con la chirurgia estetica. “Tornassi indietro – ha ammesso la showgirl – non mi sottoporrei più agli interventi estetici a cui ho fatto ricorso nel tempo. Tutti vogliono piacersi e a volte è un aiuto. Nel mio caso, però, è stato un errore. Non bisogna dimenticare, poi, come la chirurgia estetica possa essere anche pericolosa. È necessario scegliere con attenzione i professionisti a cui rivolgersi. A volte, forse, sarebbe meglio optare per la terapia. Almeno per essere certi di fare la cosa giusta”. Tuttavia, in queste ore si è trovata di nuovo in mezzo ai medici: ecco cosa è successo.

Il video di Alba Parietti

Come affermato da lei stessa, con il passare del tempo ha capito l’importanza di piacere a se stessi in primis, ma qualora non fosse possibile, il suo consiglio è quello di affidarsi solo a medici competenti. La donna in queste ore ha deciso di non nascondersi più, mostrandosi al pubblico in una storia su Instagram. Alba si trova nel suo centro estetico di fiducia a Milano, dove si è recata per sottoporsi ad alcune iniezioni.

Nel video Alba Parietti scherza e riprende il suo medico di fiducia Dott. Gualdi – armato di siringa – presso lo studio Milano Face Institute, la prima clinica specializzata nello studio e trattamento di Odontoiatria e Chirurgia Estetica.