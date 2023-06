Pippo Baudo, il retroscena messo in piazza dalla Parietti: “Me lo faceva di continuo” | Accadeva tutto dietro le quinte

Il conduttore Pippo Baudo è finito al centro di una grave accusa da parte della conduttrice Alba Parietti: tutti i dettagli.

Pippo Baudo è senza dubbio uno dei volti storici più amati di tutto il panorama televisivo italiano. Negli anni ha messo a segno grandi successi e non solo per quanto riguarda i numeri ed i dati di ascolto collezionati con i suoi format.

Durante tutta la sua carriera, il noto conduttore ha anche scoperto talenti e collaborato con numerosi volti noti. Tra questi vi è anche il nome di Alba Parietti che di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni sul noto collega che hanno lasciato tutti senza parole.

La conduttrice ha rivelato di non essere sempre stata trattata bene da Baudo ma vediamo nel dettaglio cosa ha raccontato davvero.

Pippo Baudo, la collaborazione con Alba Parietti: i dettagli

Come abbiamo detto, nella sua lunga carriera da conduttore Baudo ha scoperto tanti talenti ma soprattutto ha permesso a diversi volti di fare il proprio esordio in tv ed ha dato loro grandi occasioni. Tra questi vi è come sappiamo anche la conduttrice Alba Parietti che grazie al noto conduttore è arrivata su uno dei palchi più importanti della televisione italiana ossia quello del Festival di Sanremo.

Una collaborazione importante soprattutto per la Parietti che di recente ha affrontato di nuovo quel momento ma in modo del tutto inaspettato. La conduttrice ha infatti parlato del rapporto con Baudo e di cosa è accaduto tra di loro dopo quel progetto insieme e soprattutto dietro le quinte.

Alba Parietti, la rivelazione su Baudo: cosa è successo tra di loro

Il profilo Pipol Tv ha riportato i dettagli di alcune dichiarazioni rilasciate dalla Parietti nel corso di una nuova e recente intervista ai microfoni del Corriere della Sera. La conduttrice ha parlato di tutti i suoi progetti più importanti, di alcuni incontri che senza dubbio le hanno cambiato la vita e tra questi per esempio vi è quello con Diego Armando Maradona. Infine, la conduttrice ha deciso di dedicare poche dichiarazioni anche al collega Pippo Baudo da tempo lontano ormai dalle scene.

La Parietti ha prima scelto di ringraziare il collega per l’occasione come valletta al Festival di Sanremo con lui, Milly Carlucci e Brigitte Nielsen: “La mia consacrazione, Pippo mi diede una grande occasione“. Allo stesso tempo Alba ha però aggiunto: “L’anno seguente, al Dopofestival, non mi voleva e mi trattava malissimo“. Una confessione inaspettata ed anche perché arriva a diversi anni da quel momento e queste sue parole adesso rischiano di lasciare tutti interdetti.