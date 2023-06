William e Kate, da principi alla grave situazione: costretti a vivere in condizioni misere

Sgarbo all’erede al trono il Principe William ed a sua moglie Kate Middleton: costretti a vivere in una casa piccolissima.

La nuova posizione occupata dal Principe William e Kate Middleton è senza dubbio più importante. Il primogenito di Re Carlo è infatti divenuto il nuovo erede al trono e quindi il prossimo in linea di successione.

Un cambiamento importante per lui che ha così visto crescere anche gli impegni pubblici in compagnia della futura regina consorte Kate. Allo stesso tempo però non sono arrivati gli onori che forse qualcuno si aspettava a partire dalla loro casa.

A quanto pare William e Kate sono alle prese con un problema importante da risolvere e relativo alla loro dimora considerata fin troppo piccola.

William e Kate, dove vivono adesso: una casa troppo piccola

I nuovi principi del Galles poco meno di un anno fa hanno scelto di cambiare casa ed è il luogo dove in questo momento vivono ossia Adelaide Cottage. Si tratta di una tenuta importante ma che a quanto pare è troppo piccola per la loro famiglia composta adesso da cinque persone. Nella tenuta in questione vi sono infatti solo 4 camere da letto ma nessuna stanza per gli ospiti o per l’ufficio.

Inoltre, a quanto pare anche lo spazio dedicato al personale è davvero esiguo. Per questo motivo in molti hanno ipotizzato un imminente trasloco e questo anche perché il Re sembrava intenzionato a dare loro il Royal Lodge ma il principe Andrea ossia l’attuale proprietario sembra deciso a non abbandonare casa sua ma vediamo la situazione nei dettagli.

Principe Andrea, il secco no per William e Kate: la situazione

Come abbiamo detto, Carlo sperava di spostare il suo primogenito e la sua famiglia nella casa che al momento occupa Andrea. I costi per mantenere la tenuta sono molto alti e i guai economici del fratello sembravano un buon motivo per convincerlo a cedere. La parte che però la Regina Elisabetta ha deciso di lasciare al figlio nel testamento gli ha concesso un pochino di tregua.

In questo modo però William e Kate si sono visti costretti a rinunciare alla casa più grande. I principi al momento sono i proprietari di un appartamento a Kensington Palace ed anche una grande casa a Norfolk ed in cui potrebbero senza dubbio stare meno stretti ma si tratta di una casa per le vacanze. Una situazione quindi complicata e che potrebbe aprire una nuova frattura in famiglia.