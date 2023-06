Dramma Teo Mammucari, un ecatombe per lui: fatto fuori senza scrupoli

Fulmine a ciel sereno per il conduttore Teo Mammucari che sta per andare incontro ad un vero e proprio disastro: caso clamoroso.

Teo Mammucari ha una lunga carriera alle sue spalle come conduttore e soprattutto per la rete televisiva Mediaset. In questi anni si è rivelato essere il padrone di casa di diversi format di successo e i vertici della rete hanno sempre dimostrato di credere in lui.

Una carriera fortunata quindi anche se qualcosa sta cambiando e non come il conduttore immaginava. Alcuni mesi fa ha infatti annunciato il suo improvviso addio a Le Iene e secondo alcune indiscrezioni a causa di una durissima lite dietro le quinte.

Una situazione che rischia adesso di rivelarsi un vero disastro e questo a causa di un colpo di scena arrivato in queste ore.

Teo Mammucari, il colpo di scena dell’ultimo minuto: cosa sta succedendo

Dopo quanto accaduto alcuni mesi fa sembra logico ipotizzare l’assenza del conduttore al timone della prossima edizione de Le Iene. A quanto pare non è però finita qui in quanto Mammucari è finito al centro anche di una seconda clamorosa indiscrezione. Secondo quanto riferisce infatti il noto portale Dagospia, il conduttore non farà più parte della giuria di Tu Si Que Vales nella prossima edizione in programma a settembre.

Stando ad alcune indiscrezioni è previsto il ritorno di Maria De Filippi, di Gerry Scotti e quello di Rudy Zerbi mentre non ci sarà appunto Mammucari. Non è dato sapere il motivo dietro questo colpo di scena ma a quanto pare è stato già diramato il nome della sua possibile sostituta ossia Luciana Littizzetto e non è di certo finita qui.

Luciana Littizzetto, una delle novità di casa Mediaset: l’indiscrezione

Dopo aver messo fine alla sua collaborazione con la Rai ed essere pronta a seguire Fabio Fazio su Discovery, la nota conduttrice si prepara anche a questa nuova collaborazione con la rete Mediaset. Con ogni probabilità non sarà però la sola novità di questa nuova edizione dello show del sabato sera della De Filippi.

Stando infatti ad ulteriori indiscrezioni, nella prossima edizione non ci saranno nemmeno Belen Rodriguez e Giulia Stabile. Da giorni si discute sul nome delle loro possibili sostitute ma ancora nulla appare essere certo. Le riprese delle nuove puntate prenderanno il via tra poco meno di un mese e quindi i prossimi giorni saranno quelli più importanti per valutare e decidere il da farsi.