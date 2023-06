Francesco Facchinetti, la rissa si trasforma in tragedia: “Ha perso un rene”

Francesco Facchinetti si è lasciato andare ad uno sfogo durissimo dopo una lite finita in tragedia: le sue parole shock.

Noto figlio d’arte, Francesco Facchinetti è sempre molto attivo sui social ed attraverso il suo profilo è solito anche analizzare situazioni ed affrontare temi in quel momento particolarmente caldi. Lo ha fatto anche di recente con uno sfogo shock e che non è passato inosservato.

Il noto conduttore ha parlato di un episodio di cui è stato messo al corrente in queste ore e dal finale tragico. Una storia che lo ha colpito considerata anche la sua esperienza personale. Per questo motivo Facchinetti ha deciso di parlare di questo episodio ed anche di dire la sua. Il suo sfogo si è rivelato essere lungo, durissimo ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Francesco Facchinetti, l’episodio shock: cosa è successo

In queste ore, Facchinetti ha deciso di parlare di un tema a lui molto caro e legato ad una recente notizia di cronaca che lo ha lasciato senza parole. Il noto cantautore in un video pubblicato sui social ha esordito così: “Questa mattina mi sono svegliato abbastanza inca**ato perché ho letto un articolo che mi ha fatto girare le pa**e. Pochi giorni fa a Seregno, all’oratorio c’era un torneo di bambini under 9 anni. Durante la partita di questi bambini, per qualcosa accaduto in campo i genitori, che chiamerei capre, si sono messi a discutere in maniera animata“.

Una storia dai risvolti drammatici: “Uno degli allenatori ha cercato di dividere questi genitori e mentre li stava dividendo, uno dei genitori ha dato un calcio tanto forte a questo allenatore da fargli perdere un rene“. Questo dettaglio ha scatenato Facchinetti che ha quindi deciso di mandare un messaggio ai genitori coinvolti.

Francesco Facchinetti, lo sfogo sui social: la sua esperienza

Nel suo lungo sfogo affidato ai social, Facchinetti ha scelto di dare un consiglio alle persone coinvolte nella rissa: “A questi genitori, ne ho visti tanti, dico che i protagonisti sono i vostri figli e se avete fatto una vita da sfigati, la colpa non è dei bambini ma la vostra. Non scatenate le vostre frustrazioni sui vostri figli che si devono divertire e non possono vedere queste cose sugli spalti. Siete degli esempi di me**a, stro**i ed egoisti“.

Infine ha concluso il suo discorso con un secco: “Se i vostri figli non realizzeranno i loro sogni, sarà colpa volta. Non sapete quanti ne ho visti…“. Esperienze quindi che in prima persona si è ritrovato a vivere in quanto ha incontrato tanti volti noti che a quanto pare si sono ritrovati a vivere situazioni simili.