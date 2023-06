Anna Falchi, dopo anni torna su Fiorello: “Non ne ho mai parlato perchè…” | Il retroscena disastroso

Dopo diversi anni, l’attrice ha rivelato il motivo per cui non ha mai voluto raccontare i dettagli della sua relazione con Fiorello.

La sua incredibile bellezza ha fatto breccia nel cuore di milioni di persone; e ad oggi, all’età di 51 anni, rimane splendida come quando ne aveva 30. La sua carriera iniziò a soli 17 anni, quando si classificò seconda a Miss Italia. Poi arrivarono molteplici ruoli, che la videro nei panni di attrice, conduttrice televisiva e sex symbol italiana.

Negli ultimi anni l’abbiamo vista al timone di Fatti Vostri su Rai 2 e Telethon; ma ricordando il passato, ci vengono alla luce i ricordi di quel lontano 1995, quando Pippo Baudo la volle al suo fianco per presentare il Festival di Sanremo insieme a Claudia Koll. Anna deve la sua fama a quel uomo, visto che da quel momento esordì ufficialmente in televisione. Nel frattempo però, ad essere sotto i riflettori in quegli anni non è stata solamente la sua carriera, ma anche le sue questioni private.

Ai tempi Anna Falchi finì su tutti i giornali a causa della sua turbolenta storia d’amore con Fiorello durata dal 1994 al 1996. La relazione fu destinata a finire a causa di un piccolo inconveniente. Anna Falchi dopo le riprese di Giovani e Belli, decise di prendere un aereo per Milano e fargli una sorpresa. Tuttavia la sorpresa gliela fece lui, visto che Anna al suo arrivo, beccò Fiorello con un’altra.

Insomma, la loro breve storia fu alquanto burrascosa, ma dopo quell’evento si divisero ufficialmente le strade. Tuttavia, nonostante la delusione, Anna non ha mai voluto raccontare qualcosa in più sulla relazione con Fiorello, ma durante una recente intervista, l’attrice racconta in motivo di questa scelta.

La vita sentimentale di Anna Falchi

Anna Falchi si sà, non ha parlato quasi mai di Fiorello, nonostante siano passati diversi anni dalla rottura. Tuttavia la notizia della loro separazione si fece sentire a gran voce, infiammando tutte le riviste e i rotocalchi di quel periodo. Durante una nuova intervista a La Repubblica, ha parlato dello splendido rapporto che ha con il suo attuale compagno Walter Rodinò. Proprio in questa occasione emergono alla luce alcuni ricordi di quei fatidici anni ‘90, l’epoca in cui conobbe Fiorello. Successivamente alla rottura si impegnò con il motociclista Max Biaggi.

Anche questa fu destinata a finire, ma la relazione più burrascosa è stata sicuramente quella con Stefano Ricucci, l’uomo con cui si sposò nel 2005, poco prima che lui finisse in carcere a causa dello scandalo finanziario degli amici del quartierino. Un periodo sicuramente grigio per l’attrice. E per quanto riguarda Fiorello? Qual’è il motivo di tutto questo silenzio?

Anna Falchi e la confessione su Fiorello

Gli anni ‘90 sono stati anni intensi sia per Anna Falchi che per Fiorello. Lei, nel picco della sua notorietà; lui, famosissimo in quel periodo per Karaoke, ha passato un periodo di crisi personale. Tuttavia dal 2000 in poi, Fiorello si affermò come uno dei migliori showman presenti in Italia (ancora oggi lo vediamo su Viva Rai 2). In merito alla domanda del giornalista riguardo alla sua relazione – e rottura – con Fiorello, Anna Falchi risponde: ”è stato il primo amore. Ma non mi va di parlarne, per rispetto”. Per i più curiosi niente da fare: anche a distanza di anni, questa relazione è destinata a rimanere un mistero