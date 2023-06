Gerry Scotti beccato, nella casa di Roma vive con un altro uomo: è un suo illustre collega | Ecco chi è

Lo storico conduttore è accompagnato con Gabriella Perino, ma è stato beccato a convivere con un altro uomo: la confessione.

L’intramontabile Gerry Scotti è sempre presente dietro agli schermi televisivi; quest’anno lo vediamo come di consueto a Caduta Libera, dopo la sua conduzione recente allo Show dei Record.

Uno dei programmi epici a cui ha partecipato è sicuramente Tu sì que vales, dove lo vedremo anche quest’anno nella nuova edizione, assieme ai giudici Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Secondo alcune indiscrezioni, Luciana Littizzetto potrebbe far parte del cast per questa 10° edizione.

Per il momento si tratta solamente di voci da corridoio che verranno confermate o smentite in autunno, periodo in cui vedremo la messa in onda del programma; ma tralasciando i rumors, un’altra questione sta facendo parlare il pubblico da casa e i fan di Gerry Scotti.

Si tratta di un segreto che a seguito di diversi avvistamenti, il conduttore ha deciso di confessare nello studio di Silvia Toffanin: Gerry è stato beccato con un altro uomo, ma chi è esattamente?

Gerry Scotti vive con un altro uomo

Il conduttore vive a Roma con un uomo: questo è quanto dichiarato da lui stesso nello studio di Verissimo. Come molti sapranno, la sua dimora fissa è a Milano, assieme alla sua compagna Gabriella Perino, ma nel periodo di registrazioni di Tu sì que vales, l’uomo risiede a Roma. Tuttavia il conduttore in questo periodo non è sicuramente solo, visto che condivide l’appartamento con un altro coinquilino, nonché suo illustre collega.

La coppia inseparabile

Entrambi ospiti del programma di Canale 5, hanno scherzato sulla loro convivenza. “Dormiamo in due camerette diverse. La mia si riconosce dalla porta del Milan, la sua è dell’Inter. Finalmente ci siamo decisi a dirlo”, ammette Gerry, riferendosi allo storico collega nonché amico.

“Lui russa un po’ però”, precisa Rudy Zerbi. Esatto, Gerry convive con il suo collega di Tu sì que vales. “Ho raccontato questa cosa della casa perché sono tre mesi che non mi dai la tua parte di affitto”, afferma Gerry divertito. “Vabbè, io però faccio i lavori in casa, tu invece non fai niente, quindi bilanciamo”, replica il socio.

La loro convivenza dev’essere davvero buffa e a dimostrarlo sono loro stessi che scherzano sulla loro routine, ma i due ci tengono a precisare come la loro amicizia sia solida, pur essendo colleghi. “Siamo un esempio di come si possa andare d’accordo anche nel mondo dello spettacolo – ha spiegato Gerry – ed è un miracolo che avviene ogni sabato sera perché è un rapporto che c’è anche con gli altri del gruppo di Tu si que vales”.