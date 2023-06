Silvia Toffanin, la notizia è arrivata del tutto inaspettata: non c’è più niente da fare per lei | Non ha retto al dolore

Colpo di scena improvviso per la conduttrice Silvia Toffanin ed il suo pubblico: adesso non c’è più niente da fare.

La conduttrice Silvia Toffanin è un appuntamento ormai fisso per il pubblico di casa Mediaset e soprattutto per quello di Canale 5. Il suo è un volto negli anni divenuto familiare anche perché è la padrona di un format vincente come Verissimo.

Il programma è ormai una punta di diamante per la rete che da due anni ha anche deciso di mandare in onda ben due appuntamenti alla settimana, sia il sabato che la domenica. Un format che ha fatto compagnia al pubblico dal mese di settembre fino alla settimana scorsa poi qualcosa è cambiato.

La rete ha infatti preso una decisione inaspettata ed improvvisa che ha colto di sorpresa tutti i milioni di affezionati ma vediamo quanto accaduto.

Verissimo, il successo ed il brusco stop: le ultime

Il noto format ha da sempre come obiettivo quello di approfondire i sentimenti dei personaggi famosi che arrivano nello studio della Toffanin per aprire il proprio cuore. Un format che il pubblico apprezza da sempre e proprio grazie al tatto ed al modo di rapportarsi della padrona di casa con i propri ospiti. Per questo motivo dopo mesi di puntate inedite, la rete a maggio ha deciso di mandare in replica alcune interviste.

Secondo la programmazione iniziale, le repliche sarebbero dovute andare in onda fino a sabato 17 e domenica 18 giugno. Il pubblico invece nel corso dell’ultimo fine settimana ha assistito ad un colpo di scena. Gli appuntamenti previsti con il talk non sono andati in onda ed al suo posto la rete ha deciso di allietare il pubblico con alcuni film. Ma vediamo quanto è accaduto ed il motivo dietro questa decisione.

Silvia Toffanin, la decisione che ha stupito tutti: il motivo

La programmazione sarebbe quindi senza dubbio cambiata a partire dal prossimo fine settimana con il ritorno di Anna Tatangelo ed il suo Scene da un Matrimonio. Quindi perché non mandare in onda questi ultimi due appuntamenti in replica di Verissimo? Stando a quanto riferisce gossipetv, con ogni probabilità si tratta di una decisione legata alla recente scomparsa di Silvio Berlusconi.

L’ex premier e la conduttrice erano infatti legati in quanto la Toffanin è l’attuale compagna di Pier Silvio Berlusconi, secondogenito dell’ex cavaliere. In ogni caso si tratta di uno stop previsto ma anticipato e la Toffanin sarà quindi ancora al timone del format il prossimo mese di settembre.