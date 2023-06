Ilary Blasi, dopo il divorzio la tragedia: ha perso il suo “amore” | In queste ore il dramma

La conduttrice de L’isola dei Famosi è prossima ad una separazione, ma questa volta non si tratta di Francesco Totti.

Ilary Blasi è stata sposata per ben 17 anni con lo storico calciatore. Dalla loro relazione sono nati tre bellissimi figli, ma la loro storia è stata destinata a concludersi. Purtroppo, le rotture per Ilary non finiscono mai – e come successe con Totti – in questi giorni sta divulgando un insistente indiscrezione sul futuro della showgirl.

Si vocifera infatti, che non stia passando un bel periodo. Oltre alle diverse vicende che la vedono tuttora in tribunale per la spartizione dei beni con l’ex marito, anche a livello lavorativo si stanno facendo sentire diverse problematiche.

L’Isola dei Famosi è giunta oramai al termine. Stasera infatti, sarà proclamato il vincitore di questa edizione, che inizialmente ha riscontrato un elevato successo. Le cose però, sono iniziate a cambiare nel prosieguo delle puntate, dove il programma non rispettava più le aspettative del pubblico.

I dati d’ascolto in questo mese sono calati in maniera esponenziale, condizione che è stata alimentata dal fatto che i naufraghi stessi hanno scelto il ritiro: ben 6 in questa stagione. La semifinale non a caso ha visto un crollo sotto i 2 milioni di ascolti. Sotto accusa la conduzione attuale, ma anche il format che non sembra essere più performante come un tempo. Alla luce di ciò, diverse indiscrezioni ci riportano la presunta reazione di Mediaset, nonché il futuro oramai incerto di Ilary Blasi.

Ilary Blasi chiude i battenti: addio a L’Isola dei Famosi

Come accennato in precedenza, il format di Mediaset sembra non convincere più il pubblico da casa, tanto che con buone probabilità verranno applicati dei provvedimenti in merito. Da un mese a questa parte girano diverse indiscrezioni su un’uscita di scena di Ilary Blasi dalla nuova stagione de L’Isola dei Famosi, ma col passare del tempo, arrivano notizie in merito alla possibile chiusura del reality.

Secondo il settimanale NuovoTv di Riccardo Signoretti, ci sarebbero state diverse tensioni. Il guadagno di Ilary Blasi ammonterebbe a 300mila euro per ogni edizione, una cifra elevata visto che a detta di Berlusconi, il comportamento della conduttrice non sia l’ideale per la conduzione.

A breve andrà in onda la finalissima, dove i naufraghi Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone, Alessandra Drusian, si sfideranno per l’ultima volta alla conquista del montepremi da 100 mila euro, nonchè la vittoria della 17esima edizione. Nel frattempo si decidono anche le sorti del programma, che potrebbe essere arrivato all’ultima stagione, in vista di una chiusura definitiva.