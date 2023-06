Sophia Loren, dopo anni fuori dalle scene torna davanti a tutti: ecco come si è ridotta

Un ritorno sulle scene quello di Sophia Loren che non è di certo passato inosservato: ecco come si è ridotta oggi.

Icona di bellezza, sensualità ma soprattutto di bravura, Sophia Loren ha una carriera alle spalle ricca di grandi successi. L’attrice italiana nata nel 1934 ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo all’età di 15 anni quando ha vinto il suo primo concorso di bellezza.

Da quel momento in poi non si è mai fermata ed ha dato il via ad una carriera sulle passerelle, in radio ed anche sul piccolo e grande schermo. Inoltre, negli anni sessanta è divenuta anche una icona a livello internazionale e fino al 2020 non ha lasciato il suo lavoro.

A distanza di tre anni da quel momento, la Loren è tornata sulle scene per un evento importante ed ecco come si è ridotta oggi.

Sophia Loren, la carriera e i successi: l’ultima apparizione

Dopo essere stata notata dal produttore Carlo Ponti, la carriera della Loren ha preso il volo prima con collaborazioni importanti con volti italiani: da Dino Risi a Walter Chiari e Vittorio De Sica. Alla fine degli anni 50 ed all’inizio degli anni 60 è poi entrata in contatto con il panorama internazionale e con registi quali Charlie Chaplin, Michale Curtis e Clark Gable. Una carriera inarrestabile che ha fatto di lei una vera e propria icona di stile e bellezza in tutto il mondo.

Anche gli anni duemila sono stati per lei impegnativi e soddisfacenti. L’attrice è stata infatti omaggiata dall’Academy di Los Angeles ed inoltre ha vinto il David come migliore attrice protagonista grazie al suo ruolo nel film La vita davanti a sé, diretta dal figlio Edoardo Ponti. Dopo una breve assenza, in questi giorni è poi tornata sulle scene come madrina del centenario del Festival dell’Opera.

Sophia Loren, le immagini dell’attrice oggi: i commenti dei social

La nota attrice è quindi tornata sul piccolo schermo lo scorso 16 giugno in quel di Verona ed ha attirato l’attenzione di tutto il pubblico. La Loren nelle immagini in questione è però parsa a tutti completamente diversa: “Non stava in piedi, io mi sono commossa“, “Non credo stia tanto bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Qualcuno ha sottolineato che si tratta del naturale scorrere del tempo e che comunque la Loren ha conservato i tratti tipici della sua bellezza. In ogni caso il suo nome e la sua carriera sono ancora impresse nell’immaginario di una generazione che continua ad apprezzarla.