Morte Silvio Berlusconi, ecco a chi va la sua immensa eredità: la prenderanno proprio loro

Dopo anni di lotta contro la terribile malattia, il cavaliere ci ha abbandonato: la famiglia dovrà vedersela con questioni economiche.

Sono attimi di dolore quelli che si stanno vivendo in queste ore. Il fondatore di Forza Italia si è spento presso l’Ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per sottoporsi ad alcuni controlli in merito allo stato di salute. Negli ultimi anni infatti, le condizioni gravose di Silvio Berlusconi sono state messe sotto la lente d’ingrandimento a causa dei continui ricoveri che lo vedevano protagonista. Quello precedente durò 45 giorni tra aprile e maggio.

Proprio in quell’occasione il medico di Berlusconi fece sapere a tutta Italia che il leader soffrisse da tempo di una terribile leucemia mielomonocitica cronica. Quella malattia che l’ha portato via ad 86 anni. In Ospedale erano presenti la compagna Marta Fascina, il fratello Paolo e tutti i suoi figli.

La carriera

Sarà impossibile dimenticare un uomo che rimarrà per sempre nella storia per i suoi numerosi ruoli come imprenditore di successo, ma anche come fondatore di Forza Italia. Silvio Berlusconi era una delle personalità più influenti d’Italia degli ultimi 30 anni. Oltre ad essere stato ben quattro volte presidente del Consiglio dei Ministri, vanta diverse realtà imprenditoriali miliardarie. Il cavaliere infatti, possedeva anche la proprietà di una delle squadre calcistiche più titolate al mondo, Il Milan, oltre alla famosissima emittente televisiva Mediaset. Un personaggio molto amato, ma a tratti odiato; il suo intento politico è sempre stato quello di contribuire nel miglioramento del paese e della Repubblica italiana.

Purtroppo il suo percorso si è concluso stamane. I familiari e l’Italia intera piangono la grave perdita. Tuttavia, dietro ad un grande uomo, si cela un ricco patrimonio, che in questi giorni di dolore, sarà un altro delicato argomento da affrontare. A quanto ammonta il suo capitale? E soprattutto: a chi spetterà l’immensa eredità?

Il patrimonio di Silvio Berlusconi

In questa sede è ovvio specificare che parliamo di uno degli uomini più ricchi d’Italia. La società più redditizia in assoluto è sicuramente Fininvest, dove La repubblica ha provato a ricreare una stima in base alle cifre che girano intorno ad essa. Le società quotate in borsa valgono una cifra come 2,8 milioni di euro; tra quelledi maggior rilevanza c’è sicuramente Mediaset, che si sta espandendo tralaltro in tutta Europa. Dopodiché c’è la sua partecipazione del 30% in Banca Mediolanum, dove il pacchetto Fininvest vale 1,8 miliardi. Per non dimenticare di Mondadori, dove ha al suo interno 50 marchi editoriali e un valore di mercato di 273 milioni di euro.

A chi spetta l’immensa eredità di Silvio Berlusconi

Il cavaliere ha ben 5 figli e tutti hanno una quota in Fininvest. Martina e Pier Silvio per esempio dispongono del 7,65%, mentre Barbara, Eleonora e Luigi (avuti con l’ex moglie Veronica Lario), possiedono il 21,42% complessivo.

Il patrimonio di Fininvest andrà dunque ai figli, insieme ai diversi patrimoni. Per quanto riguarda la compagna Marta Fascina, a livello economico legale non ha alcun diritto di mettere mano sull’eredità, previa decisione del testamento. Tuttavia, sembra che la donna abbia preso in mano il ruolo decisionale della famiglia da quando le condizioni di Berlusconi sono peggiorate; per questo motivo potrebbe prendere possesso della gestione del patrimonio insieme a Pier Silvio.