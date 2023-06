Clamoroso Salvo Sottile, la notizia nel bel mezzo della diretta: adesso è finita davvero

Il conduttore Salvo Sottile protagonista di un clamoroso colpo di scena in vista della prossima stagione televisiva: i dettagli.

Salvo Sottile ha collezionato una grande esperienza in questi anni ed in collaborazione con diverse reti televisive. In passato è stato un volto della rete Sky, di Mediaset e negli ultimi anni è stato invece un protagonista in casa della Rai.

Una collaborazione questa che dura da ormai diversi anni e che nel tempo è sempre cambiata. Questa potrebbe a quanto pare cambiare ancora e lo conferma anche una clamorosa indiscrezione arrivata in queste ore.

Il conduttore è infatti finito al centro di una novità del tutto inaspettata perché a quanto pare il prossimo anno non sarà più al timone de I Fatti Vostri ma vediamo i dettagli.

Salvo Sottile, gli ultimi anni in Rai: ennesima novità in arrivo

Il noto giornalista ha fatto il suo arrivo in Rai nel 2015 ed in tutti questi anni si è occupato di diversi format per la rete e su tutti e tre i canali principali. Nel primo periodo ha collaborato con il primo canale e per format quali Estate in diretta e Domenica In. Successivamente è arrivato su Rai 3 dove si è invece occupato di un format di inchiesta con vari approfondimenti sia in prima che in seconda serata.

Dal 2020 collabora invece con il secondo canale ed al timone del format I Fatti Vostri al posto di Giancarlo Magalli, costretto ad abbandonare il suo ruolo a causa di un problema di salute. Diversi cambiamenti quindi ed a quanto pare la questione non è finita qui perché Sottile potrebbe non essere al timone dello stesso programma il prossimo anno ma vediamo cosa sta per succedere

Rai, novità per Salvo Sottile: cosa cambierà

Il portale TvBlog ha fatto il punto sul futuro della rete televisiva Rai a partire dalla prossima stagione. Alcuni colpi di scena ci sono già stati, altri a quanto pare arriveranno ed in più ci sono anche alcune recenti indiscrezioni. Protagonista appunto Salvo Sottile che a quanto pare dovrà lasciare il timone de I Fatti Vostri al collega Tiberio Timperi.

Stando però al noto sito, il suo sarà un addio al programma ma non alla grande famiglia della rete televisiva di Viale Mazzini. Secondo alcune indiscrezioni dovrebbe arrivare per lui un nuovo impegno di tipo giornalistico ma non è dato sapere di cosa si tratti nel dettaglio. Non resta che attendere i nuovi sviluppi che con ogni probabilità arriveranno nel corso delle prossime settimane.