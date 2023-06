Amadeus, è la Rai a dare il triste comunicato: ci ha lasciato definitivamente | È successo in queste ore

Il celebre conduttore ha ridato successo ad un programma che sembrava oramai un dolce ricordo, ma adesso? Lo stop.

Oggi parliamo di Affari Tuoi, il programma assente nell’access prime time oramai dal 2017. Dal mese di aprile abbiamo notato il suo grande ritorno su Rai 1, ma con breve durata, visto che l’ultima puntata è andata in onda il 6 giugno 2023.

A questo punto molti si chiederanno: perché dopo il grande ritorno – a quanto pare trionfante – siamo già giunti al termine della messa in onda? Per capire meglio vediamo quanto accaduto in questi mesi.

Il successo di Affari Tuoi 2023

La nuova messa in onda del programma Rai, è stato un esperimento che non ha tardato a mostrare i suoi frutti. In realtà nessuno si aspettava che il game show riuscisse a tener testa e mantenere i dati di ascolto ottenuti da I Soliti Ignoti, ma non solo l’ha fatto, li ha addirittura di gran lunga superati. A giocare un ruolo fondamentale è stata sicuramente la curiosità dei telespettatori del ritorno dello storico game show dei pacchi, ma anche la presenza di Amadeus ha fatto sì che questi risultati fossero possibili.

Nelle prime due settimane di messa in onda infatti, Affari Tuoi su Rai 1 ha raggiunto i picchi del 25% di share, superando addirittura il suo predecessore. Questa è stata una crescita continua: in meno di due mesi il game show iniziato il 16 aprile, ha raggiunto numeri davvero elevati, contando nella puntata del 3 giugno, un record di ascolti del 27.9% di share e 4 milioni e mezzo di telespettatori. Se la vedessimo sul lato pratico, ha superato Striscia la Notizia quasi del doppio. Alla luce di ciò: perché è stata interrotta questa continua crescita? Scopriamolo insieme.

Amadeus ci ha lasciato insieme ad Affari Tuoi: cosa è successo

Uno dei segreti del successo di Affari Tuoi, è anche il gran ritorno di Amadeus, conduttore stimato in tutta Italia. Due grandi sorprese dunque, apprezzate dalla platea. Tuttavia, il conduttore in questo periodo è stato obbligato a fermarsi; ma vediamo nel dettaglio il motivo e la sorte del programma.

L’estate è ormai alle porte e anche un programma partito in ritardo come può essere lo show dei pacchi, è destinato a fermarsi. Si tratta dunque di uno stop definitivo?

In realtà no. Lo short edition di Affari Tuoi va semplicemente in vacanza, insieme allo storico conduttore, per ripartire con molta probabilità con largo anticipo. La ripresa è prevista per settembre, visto il successo ottenuto in questi mesi.