Tiberio Timperi shock, la notizia è arrivata così: lo hanno fatto fuori all’improvviso

Fulmine a ciel sereno per il conduttore Tiberio Timperi fatto fuori all’improvviso e senza preavviso: la situazione.

Da mesi non fa che discutere il futuro della rete televisiva Rai con grandi cambiamenti che sembrerebbero essere in arrivo in vista della prossima stagione. Alcune questioni sono già state affrontate ed in diversi casi anche risolte come l’addio di Fabio Fazio o le dimissioni di Lucia Annunziata.

Alcuni volti noti sono già invece arrivati e basti pensare ad Alessia Marcuzzi. Altri invece potrebbero arrivare e tra questi potrebbe esserci anche quello della conduttrice Myrta Merlino. Infine ci sono alcuni conduttori della rete in cerca di occupazione o destinati a cambiare format.

In tal senso vi è una importante novità in arrivo anche per il conduttore Tiberio Timperi finito di recente nell’occhio del ciclone.

Unomattina in Famiglia, il conduttore nella bufera: il colpo di scena

Il nome del noto conduttore è da sempre associato alla rete televisiva Rai. In particolare, negli ultimi anni si è occupato del format Unomattina in Famiglia in onda sul primo canale della rete. Una conduzione non in solitaria ma in compagnia di ben due volti femminili della rete ossia le conduttrici Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Di recente però Timperi è finito nell’occhio del ciclone proprio a causa di quanto accaduto durante una puntata andata in onda del format. Nel dettaglio, il conduttore ha sbuffato mentre il collega Gianni Ippoliti era alle prese con la consueta rassegna stampa. I due hanno avuto poi un confronto e l’ospite ha lasciato senza preavviso lo studio. Un gesto che ha scatenato l’indignazione del pubblico che ha chiesto alla rete di prendere provvedimenti ed invece è arrivato il colpo di scena.

Tiberio Timperi, la notizia è incredibile: cambio inaspettato

Dopo essere stato per diverso tempo al centro della polemica, il nome del conduttore è finito al centro di una clamorosa indiscrezione in vista della prossima stagione televisiva. Stando infatti a quanto riferisce il portale TvBlog, il noto volto di casa Rai a settembre verrà sostituito ed al suo posto ci sarà Beppe Convertini, in uscita invece da Linea Verde.

Non è però finita qui perché sempre secondo il noto portale di informazione, il conduttore resterà comunque nella grande famiglia della rete televisiva di Viale Mazzini. Timperi prenderà infatti il posto di Salvo Sottile in uscita invece da I Fatti Vostri. Per quanto riguarda Timperi quindi si sposterà dal mattino di Rai 1 per continuare la sua collaborazione nella fascia mattutina di Rai 2.