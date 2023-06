Myrta Merlino, l’annuncio in diretta ha lasciato tutti addolorati: non c’è più niente da fare per lei

Annuncio clamoroso quello arrivato in diretta e che vede coinvolta la conduttrice Myrta Merlino: cosa sta per succedere.

Myrta Merlino è divenuta un volto storico di La7 grazie soprattutto alla sua trasmissione L’Aria Che Tira. La conduttrice ha fatto il suo ingresso nello studio del noto programma nel lontano 2011 ed è stata una padrona di casa che ha sempre diviso il pubblico.

Nonostante il suo essere così controversa, il suo annuncio in diretta ha lasciato tutti senza parole. La conduttrice ha infatti rivelato di aver di recente preso parte alla sua ultima puntata del format in veste di conduttrice. Un cambiamento molto importante per lei e che arriva dopo ben 12 anni.

Le sue parole hanno commosso tutti ma allo stesso tempo hanno dato un piccolo indizio anche sul suo futuro ma vediamo cosa potrebbe accadere.

L’Aria Che Tira, l’addio di Myrta Merlino: le sue parole

Lo scorso 16 giugno, la Merlino ha deciso di chiudere l’ennesimo appuntamento de L’Aria che Tira con parole del tutto inaspettate: “Per me è l’ultima puntata de L’Aria che tira. È stato un viaggio incredibile, un sogno a colori, un impegno a guardare oltre il bianco e nero. La fatica sì ma la rassegnazione mai. Cinque mila ore di diretta e tanti momenti indimenticabili e grazie anche a questa incredibile squadra”.

La conduttrice ha poi deciso di ringraziare la macchina organizzativa ma anche il suo editore: “Grazie ad Urbano Cairo che mi ha sempre fatta sentire libera“. Una separazione che sembrerebbe essere quindi arrivata in modo consensuale. Quello che accadrà infine lo ha rivelato in diretta la stessa Merlino.

Myrta Merlino, le ultime sul suo futuro: cosa sta per succedere

Durante i suoi ringraziamenti al termine del format, la conduttrice ha deciso di ringraziare anche il suo grande pubblico di affezionati ed ha fatto anche loro una promessa: “E noi ci rivedremo presto, ve lo prometto“. A quanto pare quindi la Merlino ha detto addio al programma ed a La7 ma solo per poter tornare in nuove vesti e soprattutto in una rete completamente diversa.

Secondo quanto riferiscono alcune indiscrezioni, la giornalista potrebbe fare il suo arrivo in Rai il prossimo settembre. Una voce che si rincorre da mesi in quanto la Merlino in passato è stata vista a cena con alcuni vertici della nota rete televisiva di Viale Mazzini. Appare invece più remota l’ipotesi Mediaset ma per saperne di più bisognerà attendere gli sviluppi che senza dubbio arriveranno del corso delle prossime settimane.