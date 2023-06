Christian De Sica, alla fine vomita tutto sulla relazione con Paolo Conticini: “Più di un amante, per me è…”

L’attore Christian De Sica ha finalmente fatto luce sulla sua presunta relazione con Paolo Conticini: cosa è successo tra di loro.

Christian De Sica e Paolo Conticini sono due volti del cinema italiano ed entrambi hanno anche alle loro spalle una lunga carriera. In alcuni i casi i due hanno anche lavorato insieme ma una pellicola in particolare ha infiammato l’opinione pubblica.

I due hanno lavorato insieme nel 1995 sul set di “Uomini uomini uomini” ed in quella occasione hanno vestito i panni di una coppia. Secondo alcune clamorose voci divenute sempre più insistenti, dopo quel film tra Paolo e Christian sarebbe esploso l’amore.

Una questione che per anni ha animato la stampa scandalistica e su cui proprio De Sica ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte.

Christian De Sica, le voci sulla sua relazione con Paolo Conticini: i dettagli

Nel film a cui abbiamo fatto riferimento sopra, Christian ha prestato il volto ad un noto imprenditore di nome Alex. Nel corso del film il suo personaggio si innamora di uno dei suoi dipendenti interpretato appunto da Conticini. Da quel momento il gossip intorno ai due attori italiani si è scatenato e più di una volta qualcuno ha fatto riferimento a questa storia negli anni.

Una questione quindi di dominio pubblico e che più volte è tornata al centro delle interviste dei due attori. Di recente ci ha pensato De Sica a fare luce su questa storia sottolineando come tra lui ed il collega non sia mai successo nulla ed anzi ha anche rivelato di un episodio molto particolare.

Paolo Conticini, arriva la versione di De Sica: cosa li lega davvero

Il noto attore italiano ha quindi smentito qualsiasi relazione amorosa con il collega ed amico. Come se non bastasse ha rivelato cosa li lega davvero e per farlo ha raccontato di un episodio particolare della sua vita. Alcuni anni fa De Sica si è infatti ritrovato a dover fare i conti con i risvolti di un grave incidente ed in quella occasione è stato proprio Paolo ad occuparsi di lui.

Per questo motivo De Sica ha voluto specificare: “Conticini? Più di un amante, lui è come un fratello“. Qualcosa di speciale e che li lega esiste senza dubbio ma non si tratta di alcun sentimento d’amore ma piuttosto di grande fratellanza e che rende tutto questo ancora più speciale e più importante per entrambi.