Ilary Blasi, colpo di scena disastroso: torna da Francesco Totti | Non ha potuto dire di no

Dopo diversi mesi dalla separazione, la coppia è realmente intenzionata ad un riavvicinamento? La sentenza del giudice.

Oramai è trascorso del tempo da quel divorzio tanto chiacchierato, ma le loro questioni legali non smettono di farsi sentire a gran voce, complice i beni che posseggono in comune.

Una questione economica? Facciamo fatica a crederci. Tra i due, oltre a diverse relazioni extraconiugali che sono emerse in questi mesi, fanno trasparire tuttora diverso astio represso della coppia, che non ha accettato di buon grado il prosieguo degli eventi.

Tuttavia, gli ex coniugi prima di essere tali, saranno sempre uniti dal legame genitoriale. I due infatti, hanno sempre dichiarato che avrebbero fatto di tutto pur di garantire la serenità a Christian, Chanel e Isabel.

Questo però non prevedeva di certo un ritorno insieme per loro, che sin dalla separazione si sono sempre dichiarati convinti della loro scelta, tanto da intraprendere due strade diverse. Eppure eccoli di nuovo insieme a dover affrontare una questione che a quanto pare sta a entrambi molto a cuore: vediamo cosa è successo.

Ilary Blasi e Francesco Totti di nuovo uniti

Solo a pensarlo sembra incredibile, infatti lo è, ma solo in parte. La coppia, in questi mesi ha avuto pochi incontri e alquanto burrascosi. A battagliare non sono stati loro due in prima persona, bensì i loro avvocati. I diversi beni condivisi dalla coppia sono stati oggetto di dibattiti infiniti. Per non dimenticare, la villa all’Eur che è andata a Ilary, alla quale i giudici hanno riconosciuto un’ulteriore assegno da 12.500 euro mensile per il mantenimento dei tre figli. Totti invece, ha avuto la “magra” consolazione di riottenere il campo sportivo Longarina, dove a breve verrà sfrattata la famiglia Blasi.

Insomma, dopo tutto questo marasma, la coppia è realmente intenzionata al riavvicinamento? In realtà Ilary Blasi non ha potuto dire di no.

A parlare è stato il Giudice, che ha optato per l’uso condiviso dei Rolex. Dopo mesi e mesi di battaglie legali per decidere chi poteva entrare in possesso di cosa, arriva il colpo di scena. Dal tribunale civile di Roma giunge l’amara notizia: i due litiganti dovranno condividere quattro Daytona del valore di 80mila euro ciascuno. Per chi fosse rimasto indietro, Ilary sosteneva che quegli orologi erano di sua proprietà, in quanto regalati dall’ex marito. Totti d’altrocanto ha contestato la dichiarazione, rivendicando il possesso. Alla luce di ciò, il giudice ha ufficialmente deciso di accontentare entrambi, lasciando alla coppia la decisione di organizzare i turni d’utilizzo.