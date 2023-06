Addio Elodie, se n’è andata in queste ore: non c’è stato niente da fare | Una tragedia per tutto il paese

Clamoroso colpo di scena per la cantante Elodie che ha da poco lasciato l’Italia: viene fuori una verità incredibile.

Dopo la sua prima esperienza in una fortunata edizione di Amici di Maria De Filippi, la cantante Elodie ha portato avanti una vera e propria scalata verso il successo. In questi anni ha messo a segno tutta una serie di mosse vincenti che hanno fatto di lei una delle artiste italiane più amate.

I suoi spettacoli e concerti sono sempre sold out ed anche di recente ha pubblicato una vera e propria hit in collaborazione con Marco Mengoni. L’Italia tutta è quindi innamorata di lei ed anche la cantante ha sempre ricambiato questo sentimento.

Allo stesso tempo però ha preso una clamorosa decisione divenuta di dominio pubblico solo in queste ore. La cantante ha infatti scelto di lasciare l’Italia e di andare a vivere all’estero ma vediamo il motivo.

Elodie, il clamoroso colpo di scena: addio all’Italia

Il settimanale Oggi ha di recente lanciato una vera e propria bomba di gossip con protagonista la nota cantante italiana. Stando ad alcune clamorose indiscrezioni, la nota artista ha scelto di lasciare l’Italia. Una decisione inaspettata in quanto solo un anno fa la cantante ha comprato la sua prima casa in quel di Milano nei pressi dei Navigli. Una casa in cui ha quindi trascorso davvero pochissimo tempo.

Lo stesso settimanale ha anche rivelato il presunto ma molto emozionante motivo dietro questa decisione che ha lasciato tutti senza parole. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe stata la sua storia d’amore con Andrea Iannone a spingerla ad andare via da casa sua e raggiungere il compagno in quel di Lugano.

Andrea Iannone, la sua storia con Elodie: le ultime

Le prime foto di Iannone ed Elodie insieme hanno fatto il giro dei social la scorsa estate. Una storia arrivata dopo la fine della relazione particolarmente turbolenta tra la cantante ed il collega Marracash. All’inizio nessuno sembrava credere in questo sentimento ed invece i due hanno stupito tutti e continuano a mostrarsi sereni ma soprattutto molto innamorati. Qualcuno ha anche ipotizzato un matrimonio imminente tra i due ma non ancora confermato dai diretti interessati.

Intanto però un primo passo in tal senso la coppia lo ha fatto in quanto Elodie ha raggiunto Iannone a casa sua a Lugano per una convivenza ufficiale. Questa nuova avventura sarà senza dubbio un banco di prova molto importante per la coppia che sembra quindi decisa a fare sul serio.