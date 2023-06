Amadeus, la scoperta del tradimento e la difficile reazione della moglie: “Valigie fuori la porta”

La moglie del conduttore Amadeus ha parlato di un possibile tradimento da parte del marito: la sua reazione shock.

Amadeus è da tempo un volto storico di casa Rai e da diversi anni si occupa di un evento importante come il Festival di Sanremo. Un appuntamento imperdibile e che si ripeterà anche l’anno prossimo e su cui il conduttore è già a lavoro da settimane.

Il suo nome ha in passato fatto discutere però anche per la sua vita sentimentale ricca di colpi di scena. Dopo una prima storia andata male ma che gli ha permesso di diventare padre per la prima volta, il conduttore ha conosciuto Giovanna Civitillo.

I due stanno insieme da diversi anni ed hanno anche un figlio. Per questo Giovanna è stata molto dura quando ha parlato del possibile tradimento del compagno.

Amadeus, la sua storia con Giovanna Civitillo: il colpo di scena

Il noto conduttore e la Civitillo si sono conosciuti agli inizi degli anni 2000 quando i due hanno cominciato la loro collaborazione durante il format L’Eredità. Nel 2003 la coppia è uscita allo scoperto e la loro storia ha riempito le pagine dei settimanali. I due sono poi diventati una famiglia nel 2009 quando è nato il loro primo ed unico figlio ossia José Alberto e nello stesso anno la coppia si è sposata con rito civile.

Nel 2019 dopo aver ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota, il conduttore ha poi sposato la Civitillo con una cerimonia religiosa. Da quel momento in poi i due non si sono mai lasciati e sono parsi a tutti sempre sereni ma soprattutto innamorati. Di recente la showgirl è intervenuta proprio per parlare del suo legame con il conduttore ed ha affrontato anche un possibile suo tradimento.

Giovanna Civitillo, un tradimento di Amadeus: la sua reazione

La Civitillo è stata ospite di Paola Perego durante un appuntamento con il talk Il Filo Rosso. Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha affrontato con la coppia un tema scottante ossia quello dei tradimenti. Giovanna e Amadeus hanno sottolineato di non essersi mai trovati a vivere una situazione simile ma la showgirl ha rivelato come reagirebbe ad un colpo così duro.

Nel dettaglio ha sottolineato: “Se tu mi tradissi, io lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta“. La Civitillo non è quindi per il perdono in questi casi ma anche lo stesso Amadeus ha sottolineato di ritenere il tradimento inaccettabile.