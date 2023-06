Addio Roberto Da Crema detto “Baffo”, il mondo televisivo in “lutto”: non c’è stato niente da fare per lui | Se n’è andato

Il re delle televendite è sparito dal mondo dello spettacolo, lasciando un senso di dispiacere a coloro che lo seguivano da tempo: che fine ha fatto?

Come dimenticare un personaggio caratteristico come Roberto Da Crema, l’uomo che con la sua esuberanza si è fatto sentire a gran voce nel mondo delle televendite italiane. Si tratta di un personaggio fuori dagli schemi che ha preso sin da subito alla lettera il fatto che per vendere qualsiasi prodotto doveva essere convincente.

La sua voce ansimante, il modo in cui sbatteva pugni sul tavolo e lanciava gli stessi oggetti che vendeva, l’hanno reso celebre nel mondo dello spettacolo. Insomma, è impossibile non riconoscerlo, ma in realtà, sono in pochi coloro che conoscono realmente la sua storia.

Oggi ha 70 anni, ma negli anni ‘80 è stato pioniere della televendita televisiva e anche un imprenditore. DA.BI è una delle sue prime società, in collaborazione con Maurizio Bianchi. Sebbene abbia raggiunto un discreto successo nel suo settore, è stato più volte sotto accusa. In quel periodo gli venne notificata dall’amministrazione finanziaria, una multa di mille miliardi di lire – circa mezzo miliardo di euro – per non aver rispettato il diritto di recesso.

Nella metà degli anni ‘90, il Baffo ha cercato di svincolarsi dalle televendite per approdare nel mondo dello spettacolo. Ha provato con la musica, incidendo un album dance intitolato ‘Vendo’, per poi passare a diverse apparizioni in alcuni film. Lo ricorderemo nel reality La Fattoria, dove venne squalificato a causa di una bestemmia. Una sua partecipazione di successo è stata sicuramente quella in Camera Caffè. Dopo diversi anni però, il silenzio. Il Baffo se n’è andato.

Che fine ha fatto il Baffo? Addio alla televisione italiana

Sebbene le sue caratteristiche gli hanno permesso di diventare un personaggio riconoscibile, il mondo dello spettacolo si è rivelato spietato, anche più di lui. In realtà hanno provato di tutto: nel 2017 è riapparso in alcuni spot pubblicitari come Unieuro, ma anche in vesti di opinionista sporadico a Pomeriggio Cinque.

Il mondo televisivo è in “lutto” per un uomo a tratti odiato ma in media molto apprezzato, che ad oggi ha deciso – più o meno volutamente – di allontanarsi da quel mondo dello spettacolo tanto ambito. Roberto Da Crema si è trasferito a Lampedusa con moglie e figli, dove coltiva la sua grande passione: la pesca. In realtà da questa attività non ricava nulla, se non del buon pescato.“Quando i pescatori hanno visto la mia grande passione hanno cominciato a invitarmi sui loro pescherecci. E adesso, ogni tanto, vendo il pesce dietro al banco del mercato. Lo faccio per puro divertimento”.

Oggi infatti, l’uomo si guadagna da vivere dagli introiti dell’azienda di stock e merci gestita dai figli Moris e Valentina, di cui lui ne è il dipendente. Nel 2022 inoltre, è uscita ‘Wanna’, una docu serie su Netflix che racconta la carriera televisiva di Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile, dove troviamo partecipe anche Roberto Da Crema.