Alessandro Cecchi Paone, la verità su con Simona Ventura: “Non volevo farlo” | Sfregio bruttissimo in prima serata

Il giornalista Alessandro Cecchi Paone ha rivelato il retroscena dietro la lite con Simona Ventura: il gesto orribile in diretta.

Il suo percorso all’Isola dei Famosi non si è rivelato essere lungo ma ancora una volta Alessandro Cecchi Paone si è rivelato essere un protagonista. La sua presenza in Honduras non è passata inosservata e questo anche a causa di alcuni accesi confronti con i suoi compagni di avventura.

Più volte il naufrago è finito sotto accusa e questo anche perché non è solito tirarsi indietro quando è il momento di dire la sua. Il noto giornalista non si è però solo scontrato con gli altri naufraghi ma anche con la padrona di casa Ilary Blasi.

Il giornalista si è risentito con lei e gli autori e questo ha riportato alla mente di tutti lo scontro tra Cecchi Paone e Simona Ventura durante la sua prima volta nello stesso reality.

Alessandro Cecchi Paone, lo scontro con Ilary e il precedente con la Ventura

Quando Ilary Blasi ha comunicato alle coppie ancora in gioco di dover proseguire l’avventura sull’Isola dei Famosi in solitaria, Cecchi Paone non ha reagito bene. Il giornalista si è infatti rifiutato ed ha anche chiesto al suo avvocato di intervenire e di parlare il prima possibile con la produzione del reality. In un secondo momento però Cecchi Paone ha deciso di abbandonare il gioco con il compagno Simone Antolini.

Lo scontro in diretta tra i due ha riportato alla memoria del pubblico un vero e proprio precedente dal passato. Cecchi Paone ha infatti partecipato allo stesso reality diversi anni fa e anche in quella occasione si è scontrato con la conduttrice Simona Ventura. Un episodio di cui di recente ha parlato il giornalista per fare una precisazione.

Simona Ventura, il retroscena di Cecchi Paone: tutta la verità

Nel corso di una recente intervista ai microfoni di SuperguidaTv, il giornalista ha chiarito di aver litigato con le due conduttrici non perché insofferente alle regole ma per un buon motivo. Per quanto riguarda lo scontro con la Ventura ha rivelato: “In quella occasione ho spiegato a Simona che non potevo bruciare la faccia delle persone durante le nomination perché simbolicamente richiamava brutte pagine di storia come la Shoah“.

Un gesto quindi che Cecchi Paone all’epoca considerava inaccettabile e non consono soprattutto alla prima serata. Stando alla versione del giornalista, dopo quello scontro però con la conduttrice non ci sono stati ulteriori problemi ed anzi tra i due è poi nata una buona amicizia.