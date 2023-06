Anna Falchi, incidente gravissimo: “Ha perso la memoria” | Di corsa in ospedale

L’attrice e sex symbol indiscussa degli anni ‘90, confessa un terribile episodio che ha segnato la sua vita.

Oggi tratteremo una dichiarazione molto delicata che ha segnato per sempre l’infanzia di Anna Falchi, e che ammette di portare tuttora con sé. La donna è nata nel 1972 in Finlandia con il nome Anna Kristiina Palomäki Falchi. In Italia ha trovato il suo successo, dove ha esordito come modella per poi approdare in diversi ruoli come attrice, conduttrice e produttrice cinematografica.

Una carriera che non ha caso, ha portato Anna ad ottenere diversi riconoscimenti tra cui il titolo di Miss Cinema nel 1989 con il secondo posto. In molti la ricorderanno insieme a Paolo Villaggio, quando prese parte allo spot Il sogno come testimonial della Banca di Roma, diretto da Federico Fellini.

Insomma, i successi non sono di certo mancati per la donna, ma la sua vita in realtà, non è stata sempre rosea. A confessare un episodio significativo della sua infanzia è stata proprio lei durante una lunga intervista.

L’attrice racconta che il padre abbandonò la famiglia quando erano molto piccoli. All’età di soli 6 anni, insieme alla madre Kaarina Palomäki Sisko di professione indossatrice e al fratello Sauro, si trasferisce in Italia.

La perdita della memoria e la corsa in ospedale

“È un papà bravissimo, se rinascessi vorrei avere un papà come lui!” , confessa Anna Falchi, guardando suo fratello. Sauro è il maggiore, e come l’attrice ha intrapreso la sua carriera nel mondo del cinema, diventando un importante produttore cinematografico.

Entrambi sono protagonisti di quell’intervista, dove Anna lanciò la drammatica confessione. “Ho avuto veramente tanta paura, perciò io e lui siamo particolarmente uniti ancora oggi”, rimarcando il bellissimo rapporto con il fratello. Sauro infatti, quando erano ancora bambini è stato investito da un’auto che l’ha portato a fare un balzo di diversi metri. L’ambulanza lo portò in ospedale dove il fratello per fortuna riprese i sensi, ma perse la memoria.

La sorella ammette che sono stati attimi davvero drammatici: prima l’incidente che poteva essere letale e poi, quella terribile mancanza di memoria che poteva rivelarsi qualcosa di davvero problematico. Per fortuna dopo attimi di panico, tutto si risolverà per il meglio e il ragazzo man mano riprenderà la sua memoria, nonché la sua salute fisica. Oggi infatti, questo è solamente un terribile ricordo che ha comunque consolidato il bellissimo rapporto fra i due fratelli. Sauro nel frattempo è diventato padre e gode in tutta serenità la sua vita.