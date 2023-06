Addio Simone Corrente, grande protagonista di Distretto di Polizia: se n’è andato | Nessuno se n’è accorto

L’attore romano è sparito da diversi anni dai nostri schermi: cosa fa oggi? Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma ha cambiato totalmente vita.

Come dimenticare un volto celebre come quello di Simone Corrente, l’uomo che ha preso parte nella fiction Distretto di Polizia. Dal 2016 è scomparso, facendo perdere le sue tracce; ma cercando qualcosa in più su di lui, quello che abbiamo trovato ha dell’incredibile.

Il bel poliziotto a capo del Distretto di Polizia, che ha fatto battere milioni di cuori in quegli anni, oggi sembra essere stato coinvolto in una fuga dai riflettori; ma torniamo indietro nel tempo per ripercorrere ciò che è stato.

La carriera di Simone Corrente, seppur riconducibile alla nota fiction, iniziò molto prima. L’uomo infatti, classe ‘75, iniziò il suo percorso nel mondo dello spettacolo grazie ai fotoromanzi a cui ha preso parte. Dopodiché divenne gettonatissimo, finendo così per posare in diverse pubblicità in vesti di fotomodello. La più celebre di esse è sicuramente la campagna della David Mayer Naman, dove Simone divenne il testimonial.

Dopo diverse collaborazioni, finalmente nel 1998 ottenne il suo primo ruolo importante nella fiction televisiva Cuori in campo, diretto da Stefano Reali. Successivamente a questa esperienza, la sua carriera prese il lancio, fino a quel ruolo che lo rese celebre in tutta Italia. Si tratta di uno dei pochi attori che è rimasto dall’inizio alla fine della Fiction Distretto di Polizia. Poi il silenzio. Una volta conclusa l’ultima stagione, Simone Corrente è stato partecipe in diversi ruoli, fino al momento in cui se n’è andato, ma nessuno se n’è accorto. Che fine ha fatto?

La fuga di di Simone Corrente

L’attore romano è stato presente dalla prima stagione nel 2000, fino all’undicesima nel 2011. Nel frattempo, dal 2007 al 2012 ottenne diversi lavori come il film Milano Palermo – il ritorno, oltre ad essere stato ospite del programma I menù di Benedetta su La7. Nel 2013 però, lo vediamo ufficialmente per l’ultima volta nei nostri schermi. Per ben tre anni si sono perse le tracce dell’attore.

Nel 2016 avviene la svolta, e Simone dichiara di aver cambiato vita: ha deciso di abbandonare il mondo della tv, ma anche il suo sttesso paese, l’Italia.

Nel 2016 si trasferisce in Indonesia, dove diventa proprietario di un ristorante giapponese. Per quanto possa sembrare assurdo, non è finita qui. Pare che nel 2018 abbia incontrato l’amore della sua vita, una donna Australiana con cui ha celebrato il matrimonio a Byron Bay in Australia. La coppia nel 2021 ha avuto il primo figlio e sul profilo Instagram dell’ex attore, li vediamo sereni e felici, lontano dai riflettori.