Antonella Fiordelisi, costretta a chiedere aiuto ad un giudice: “L’ho denunciato” | Un vero incubo

L’ex gieffina Antonella Fiordelisi ha rivelato di essersi vista costretta ad una denuncia shock: un bruttissimo episodio.

L’esperienza di Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip continua a far discutere anche se a distanza di alcuni mesi. In particolare, l’ex gieffina in questi giorni ha riempito le pagine di gossip con la sua crisi con Edoardo Donnamaria che adesso sembrerebbe essere rientrata del tutto.

Le polemiche però adesso rischiano di non finire per lei perché di recente Antonella ha rilasciato alcune dichiarazioni durissime. Nel dettaglio, la spadaccina salernitana ha raccontato di essersi vista costretta a chiedere l’aiuto di un giudice.

Quanto accaduto prima nella casa più spiata d’Italia e poi una volta fuori ha costretto l’ex gieffina a correre ai ripari ma vediamo la situazione nei dettagli.

GF Vip, gli ultimi mesi in casa di Antonella: la denuncia shock

Per affrontare questa questione è necessario fare un passo indietro. Antonella nella casa ha conosciuto e ha intrecciato una storia con Edoardo. Una scelta che ha scatenato la furia di Gianluca Benincasa ossia un ex della Fiordelisi che ha poi raccontato una versione diversa. Secondo Gianluca la loro storia non era infatti ancora finita ed ha quindi accusato la ex di tradimento.

Benincasa era stato scelto dalla produzione a febbraio per fare il suo ingresso in casa in qualità di ex di Antonella ma una denuncia del padre di lei ha bloccato tutto. Benincasa ha quindi scelto di vendicarsi pubblicando chat e video compromettenti. Una mossa che a quanto pare non è piaciuta alla Fiordelisi che una volta terminato il reality si è recata dalla polizia.

Antonella Fiordelisi, la rivelazione su Gianluca: costretta a denunciarlo

La Fiordelisi ha di recente rilasciato alcune nuove dichiarazioni al settimanale DiPiù ed ha raccontato della sua delusione per quanto fatto dall’ex: “Avevo messo in pausa il nostro rapporto e capisco la sua sofferenza nel vedermi con un altro. Poi però è andato oltre il consentito, mi ha offesa pubblicamente. Una volta uscita, l’ho denunciato ed ora la giustizia farà il suo corso“.

A quanto pare la Fiordelisi non sembra decisa a trovare un punto di incontro con il suo ex che dal canto suo continua a dare battaglia all’ex gieffina ed alla sua famiglia su tutti i social. Tutto questo mentre viene però paparazzato in compagnia di Alfonso Signorini e dato per certo al prossimo GF Vip. Una storia quindi complicata e che potrebbe stupire il pubblico in qualsiasi momento.