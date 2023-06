Caterina Balivo, la diagnosi del medico è gravissima: operazione inevitabile | Sotto i ferri in anestesia totale

La conduttrice racconta a Ok salute la sua terribile esperienza che poteva costarle la voce: non voleva operarsi, ma è stata costretta.

Caterina Balivo, da diversi anni a questa parte ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Ad oggi ha 43 anni e un grande orgoglio delle sue origini napoletane; abbiamo avuto modo di conoscerla in diversi programmi come Uno Mattina, Detto Fatto e Vieni da me. Dopodiché è passata su La7 con il programma Lingo.

La sua carriera però, si fermò per un certo periodo. Questo non è dovuto ad alcuna malatia, né tanto meno al volere di terzi. Caterina decise di prendersi una pausa di maternità. Tuttavia, un problema di salute ha comunque rischiato di mettere a repentaglio la sua carriera in maniera definitiva.

La terribile diagnosi di Caterina Balivo

Durante un’intervista ai microfoni di ok-salute.it, la conduttrice rivela di aver passato attimi davvero grigi: dalla scoperta della malattia all’operazione inevitabile. Come molti sapranno, nel 2009 ha dovuto affrontare un improvviso calo della voce a causa di un edema alle corde vocali.

Dopo un concerto invernale in cui la conduttrice ha preso parte, si rese ben presto conto che la sua voce era diventata completamente afona. “Ho pensato a un banale colpo d’aria: mi sarebbe bastata una camomilla con il miele e una buona dormita. E invece no, l’indomani mattina la mia voce non era tornata. Come avrei potuto condurre le mie due ore di Festa italiana su Raiuno?”.

L’operazione inevitabile

Tuttavia, dietro a questo episodio, si celò qualcosa di ben più importante: la diagnosi del medico è stata gravissima. Si trattava di un rigonfiamento dovuto al versamento di siero nel sangue, che impediva alle corde vocali di vibrare correttamente, provocando disturbi alla voce. Caterina non voleva sottoporsi a nessun intervento, ma visto che il suo lavoro non le permetteva di far riassorbire il rigonfiamento, è stata costretta a procedere con l’operazione.

“La sentenza è stata dura per me: l’intervento ormai era inevitabile. Perché nel frattempo l’edema era degenerato e io mi ritrovavo due polipi. L’otorino mi ha concesso di portare a termine la stagione televisiva, tamponando nel frattempo con rimedi naturali ed eliminando il cortisone: due inalazioni giornaliere con olio essenziale di eucalipto, mattina e sera, per idratare la corda vocale, e granuli di arnica da sciogliere sotto la lingua. Stop alle sigarette, ovviamente, nonché a ogni tipo di alcolici”.

“Nel luglio del 2009 ho affrontato l’intervento. Terrorizzata alla sola idea di poter perdere, nel caso in cui qualcosa fosse andato storto, il mio strumento di lavoro, la voce. L’operazione è stata semplice anche se molto delicata: con il laser e in anestesia totale. È riuscita perfettamente. Dopo un paio di giorni sono tornata a casa, messa alla prova da un compito non facile: dieci giorni di silenzio totale per far riposare la corda operata”. Questa operazione è stata la soluzione definitiva. Oggi Caterina sta bene e si sottopone a controlli costanti.