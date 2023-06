Elisabetta Canalis, amicizia ritrovata con Maddalena Corvaglia: un gesto dell’ex velina fa chiarezza

Giallo sull’amicizia tra le due ex veline Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: un gesto ha lasciato tutti senza parole.

Risolto il suo divorzio dal marito americano Brian Perry e trovato già un nuovo amore, vi è un solo giallo della vita di Elisabetta Canalis ancora da chiarire. Nel dettaglio stiamo parlando della sua decennale amicizia con la sua ex collega Maddalena Corvaglia.

Le due sono state una delle coppie più famose del noto tg satirico Striscia la Notizia e dopo la fine della loro esperienza hanno rivelato di essere diventate anche grandi amiche. Un rapporto che ad un certo punto si è ritrovato a dover fare i conti con un brusco stop.

Un timido segnale di avvicinamento era arrivato alcuni giorni fa dalla Canalis mentre di recente è stata la Corvaglia a fare la sua mossa.

Elisabetta Canalis, amicizia al capolinea con la Corvaglia: i motivi

Alcune settimane fa la Corvaglia ha rilasciato una lunga intervista che qualcuno sperava potesse chiarire i motivi dietro la lite tra le due. In realtà la conduttrice ha solo fatto cenno ad un episodio definendolo grave ed in grado di minare la sua fiducia nei confronti dell’amica. Qualcuno ha ipotizzato questioni economiche mentre altri hanno parlato di un presunto tradimento della Canalis con un fidanzato dell’epoca di Maddalena.

Un vero e proprio giallo che alcuni giorni fa sembrava essere stato risolto. Questo perché Elisabetta sui suoi social ha condiviso alcune foto di quando era più giovane. Tra queste gli utenti social hanno notato anche una sua foto con la Corvaglia e del periodo che hanno trascorso insieme sul bancone di Striscia la Notizia. Un gesto che alcuni hanno visto come distensivo ma di recente è stata Maddalena a fare la sua mossa shock.

Maddalena Corvaglia, il gesto contro Elisabetta: la rivelazione

Il settimanale Oggi ha rivelato di un retroscena che sembra dire molto in merito alla natura dei rapporti attuali tra l’ex velina bionda e l’ex velina mora. Stando a quanto riferisce il noto settimanale, la Corvaglia contattata per parlare della sua amicizia con la Canalis ha scelto di non rilasciare alcuna dichiarazione. A quanto pare la showgirl e conduttrice non ha ancora alcuna intenzione di parlare con e di lei.

Nonostante quindi il dolce ricordo pubblicato da Elisabetta sui social, Maddalena non vuole sentire ragioni. A quanto pare continua a ritenersi una vittima ma soprattutto non considera ancora la sua collega degna della sua fiducia e stima. Non resta quindi che attendere eventuali mosse o nuovi colpi a sorpresa.