Serena Rossi, la notizia appena arrivata è terribile: non c’è più niente da fare | Fatta fuori all’improvviso

Clamorosa novità per l’attrice Serena Rossi costretta a fare i conti con una bruttissima notizia: fatta fuori all’improvviso.

Serena Rossi è uno dei volti più amati dal pubblico italiano e soprattutto dagli affezionati telespettatori delle fiction Rai. La nota attrice di origini napoletane ha infatti prestato il volto a diversi personaggi ed alcuni divenuti anche iconici.

Nel corso della prossima stagione tornerà ancora protagonista in prima serata e in alcuni attesissimi sceneggiati televisivi. Tra le tante buone notizie arrivate in questi mesi però la Rossi adesso deve fare i conti anche con un brutto colpo di scena.

Di recente infatti una delle fiction più attese e di cui è una protagonista non è stata rinnovata e non avrà quindi dei nuovi episodi ma vediamo di chi si tratta.

Serena Rossi, le ultime sulla sua carriera: un brusco stop

Dopo il suo esordio nella soap Un Posto al Sole, per la Rossi sono arrivate tutte una serie di grandi occasioni che la nota attrice ha sfruttato nel migliore dei modi. Basti pensare al ruolo di Mia Martini nel film dedicato alla sua carriera. In aggiunta è stata la protagonista della prima stagione di Che Dio Ci Aiuti ed ha fatto parte del cast di Rossella, Rex, Squadra Mobile. Nel corso degli ultimi anni ha poi affrontato due ruoli a cui il pubblico si è affezionato.

Il primo è quello di Mina Settembre nella omonima fiction che tornerà prossimamente ancora in onda con una nuova stagione. Infine, l’attrice ha anche vestito i panni della protagonista nella fiction dal titolo La Sposa andata in onda nel 2022 e che a quanto pare non è stata rinnovata ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Rai, la decisione su La Sposa: caso clamoroso

In casa della rete televisiva Rai sono da tempo in corso delle serie valutazioni sul futuro di alcuni format ed a quanto pare anche di alcune fiction. Per questo motivo i vertici hanno deciso una prima scrematura che ha portato a questo risvolto del tutto inaspettato. Come riferisce Cinguetterai, la rete ha deciso di non confermare La Sposa per una seconda stagione e questo anche perché il finale della prima serie di appuntamenti non ha lasciato questioni aperte.

Per questo motivo una parte di pubblico non si è stupita alla notizia della cancellazione della fiction. Allo stesso tempo però una parte di pubblico sperava di vedere il ritorno della Rossi in queste vesti. Ci sarà però senza dubbio modo di rivedere presto l’attrice a lavoro in altri ruoli.