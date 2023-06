“Abbiamo sperato fino alla fine”: addio Mara Venier | Ennesima tragedia

La conduttrice ha avuto la forza di chiudere Domenica In, tra dolore presente e passato: la dichiarazione straziante.

Domenica 11 giugno è stata una giornata davvero importante quanto struggente per Mara Venier. In questa occasione la conduttrice ha spento 30 candeline che equivalgono agli anni in cui ha preso parte a Domenica In. Oltre a questo bellissimo traguardo, si è conclusa un’altra incredibile stagione per il programma, ma l’atmosfera che si è vissuta in studio è stata davvero struggente. In concomitanza con i festeggiamenti, Mara Venier ha subito un lutto drammatico nella sua famiglia.

Nonostante il dolore, la conduttrice si è presentata in studio, confermando anche questa volta la forza e la tenacia che la contraddistingue. “Non vi mollo”, ha dichiarato riferendosi al suo pubblico. La tristezza tuttavia, non ha potuto far altro che emergere: Mara racconta in lacrime la grave perdita del genero, ma anche il ricordo indelebile di quella donna che è stata al suo fianco per trent’anni e ancora adesso rimane impressa nella sua mente.

Il terribile lutto di Pier Francesco Forleo

Un primo pensiero va sicuramente al Direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, nonché marito della figlia di Mara, Elisabetta Ferracini. L’uomo si è spento giorni fa, nella notte tra l’otto e il nove giugno, lasciando un grande vuoto alla Rai, ma in particolar modo alla sua famiglia. L’arrivo in studio della conduttrice infatti, è stato caratterizzato da un annuncio struggente. “Voglio iniziare questa puntata salutando Pier. Pier è stato un importante dirigente, la Rai, un’azienda che tutti noi amiamo tantissimo, e Pier Francesco Forleo l’amava molto. Lui si occupava di sport, ma per me Pier Francesco Forleo era solo mio genero. Io, la suocera, mi ha sempre chiamata così per diciotto anni, suocera”.

Questo dolore tuttavia, ha resuscitato un’altra sofferenza che risiede nei pensieri della donna da quel terribile 2001. La conduttrice non ce la fa ed esplode in diretta.

La perdita di Carmela e il dolore mai superato

“Sei sempre qua, non te ne sei mai andata”, ha affermato Mara Venier in diretta televisiva. Un traguardo importante quello dei 30 anni, mischiato con il dolore della perdita del genero. Questo mix di emozioni hanno portato alla luce il ricordo di colei che è stata al fianco di Mara per tutti questi anni. “Non posso non pensare a Carmela. Carmela sei sempre qua, sei sempre qua con noi Carmela, sappilo. Non te ne sei mai andata, sei qua, sei rimasta qua”, afferma Mara in lacrime.

Dopodiché appare la foto di quella donna dai capelli color platino scomparsa nell’aprile 2001.

“Non so da che parte cominciare – afferma Mara commossa – lo studio è infinitamente triste. La mia Carmela è venuta a mancare per il covid. Aveva poco più di 50 anni, abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare. Carmela non era solo la gobbista di Mara Venier, come si è detto in questi giorni. Era molto di più, era il mio punto di riferimento. Capiva al volo cosa mi servisse. Carmela era la più brava, una persona meravigliosa, mi voleva molto bene. L’ho avuta con me per 30 anni, l’ho avuta davanti a me per 30 anni. I suoi occhi saranno sempre davanti a me”.