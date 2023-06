Meghan Markle, è lui la sua nuova fiamma: ecco il nuovo grande amore

A poche ore dall’annuncio della separazione tra Harry e Meghan, si fa luce sulle cause di quanto accaduto: c’è già un altro uomo.

La notizia è stata lanciata dall’esperta della famiglia reale Jennie Bond, che ha rivelato la separazione ormai alle porte. Sono diversi mesi che si parla di un ipotetico allontanamento della coppia: da quel novembre dell’anno scorso in cui Harry scoprì quel presunto tradimento da parte della moglie.

Da quel momento la loro relazione fu solamente in discesa, considerando anche il fatto che i due stanno già vivendo lo stress mediatico della famiglia reale. Da quanto riportato da Jennie Bond: “Il divorzio tra Harry e Megan è solo questione di tempo, se non di giorni. Fonti certe interne a Buckingham Palace hanno confermato che Harry, senza Megan, sarebbe immediatamente perdonato dal re e dalla famiglia. Penso ci sia ancora buona volontà nei confronti di Harry, o meglio, nei confronti del vecchio principe Harry, quello che tutti ricordano. Potrebbe recuperare il terreno che ha perso nel tempo ed essere accolto di nuovo”.

Insomma, si parla di un’ipotetica riappacificazione, dovuta probabilmente al fatto che questo presunto divorzio abbia fatto ragionare Harry su quanto accaduto in questi anni; ma ritorniamo un attimo indietro nel tempo. Esattamente a quel novembre del 2022, quando tra i Duchi di Susset iniziò una vera e propria crisi matrimoniale.

Il tradimento di Meghan Markle

Qualche mese fa arrivò la notizia del presunto tradimento di Megan. Tutte le riviste di gossip inglesi non facevano altro che parlare della nuova fiamma della donna. Megan infatti, si sarebbe concessa una scappatella con la guardia del corpo Chris Sanchez. Si tratta di una notizia arrivata in forma anonima, solamente quando Harry, a scoperta del presunto flirt, ha scatenato la bufera. Da quel momento si iniziò a vociferare di un possibile divorzio, voluto appunto da Harry.

Il divorzio tra Harry e Meghan: un altro uomo nella sua vita

La rottura della coppia è sicuramente dovuta ad un trascorso assopito da tempo, visto che da quell’accaduto il matrimonio è proseguito tra alti e bassi per altri sei mesi. In questo periodo però, c’è un altro uomo nella vita di Megan, colui che da molto tempo è costantemente al suo fianco.

Si tratta di una nuova fiamma? In realtà questo non lo sappiamo. Quello che possiamo dire per certo è che tra i due vi è un rapporto molto profondo ormai dal 2001. Si tratta di Markus Anderson, occhi chiari e barba incolta. Meghan lo considera il suo migliore amico, definito da lei stessa, un “risolvi problemi”. Da sempre lo “zio” dei suoi cani, ma anche del fratello che l’ha sempre sostenuta anche quando era solamente un’attrice. Oramai si tratta di un grande amore fraterno, considerato un vero e proprio membro della famiglia. Non a caso è sempre stato presente agli eventi della coppia. Da quanto è emerso è stato proprio lui ad organizzare un appuntamento tra Harry e Megan quando erano solo agli inizi. Ora però, la coppia è arrivata al capolinea e in questo periodo difficile, Markus è al fianco dell’amica decennale.