Terremoto Amadeus, il suo gesto costa carissimo: “Deve pagare migliaia di euro” | Multa mai vista prima

Brutte notizie per il conduttore Amadeus che deve fare i conti con un risvolto costosissimo dopo il suo ultimo gesto.

Il conduttore Amadeus è da ormai diversi anni al centro dell’attenzione e questo anche perché è divenuto ormai un volto inamovibile di casa Rai. La rete televisiva di Viale Mazzini sono ormai cinque anni che affida a lui il timone di eventi importanti e tra questi il Festival di Sanremo.

Un appuntamento attesissimo che regala da sempre grandi colpi di scena ed a quanto pare non solo durante la messa in onda. L’ultima edizione della nota kermesse italiana continua infatti a far discutere a distanza di ormai diversi mesi.

Questo anche perché l’Agcom ha rivelato i dettagli di una decisione del tutto inaspettata presa di recente e che vede coinvolto appunto il noto conduttore.

Amadeus, il caos dopo l’ultimo Sanremo: arriva una decisione durissima

Nel corso di una recente intervista, il noto conduttore di casa Rai ha annunciato di essere già a lavoro per il prossimo Festival di Sanremo. Amadeus ha rivelato di aver già ascoltato le prime canzoni e di avere già qualche idea in merito. Allo stesso tempo ha anche ammesso di aver preso una decisione importante ossia mettere fine alla sua esperienza alla guida del noto format.

Il prossimo Festival sarà quindi l’ultimo per lui che durante la scorsa edizione della kermesse ha affrontato alcuni momenti complicati. In particolare, Amadeus ed i suoi co-conduttori sono finiti nel mirino della critica e dell’Agcom a causa del massiccio utilizzo dei social. Accusa a cui hanno fatto seguito delle gravi conseguenze e tra queste anche una multa salatissima.

Festival di Sanremo, la decisione contro la Rai: tutti i dettagli

Attraverso una nota ufficiale, l’Agcom ha condannato la Rai al pagamento di una multa pari a 170mila euro per la: “violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari“ durante il Festival. Inoltre si legge: “Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta dei social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus“.

Per quanto invece riguarda il caso del cantante Blanco e l’episodio delle rose sul palco, sempre l’Agcom non ha notificato alcuna multa ma ha solo invitato la Rai a prestare maggiore attenzione. Un caso quindi clamoroso che ha fatto discutere e continua a farlo anche adesso che Amadeus dovrebbe lavorare con la massima serenità in vista dell’edizione del prossimo anno.