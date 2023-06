Tragedia Mediaset, dopo Berlusconi perde anche lei: non ha retto al dolore | Se n’è andata in queste ore

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, uno dei pilastri della tv privata rilascia una dichiarazione sul suo futuro in Mediaset.

Sono giornate di grande dolore. Oltre alla perdita di un uomo che ha saputo cavalcare l’onda dell’imprenditoria e della politica italiana, milioni di dipendenti Mediaset piangono la sua scomparsa, sia a livello umano, ma anche a livello storico.

Silvio Berlusconi infatti, è stato colui che ha creduto all’azienda televisiva, quando dalla sua creazione muoveva i primi passi. Come dichiarato da lui stesso, l’allora Fininvest non disponeva di tecnici professionisti, ma di giovani volenterosi pronti a formarsi sul campo. Da quella piccola idea nacque Mediaset, che ad oggi è ricoperta di professionisti e cresciuta con valori ben precisi.

Anche molti personaggi dello spettacolo devono molto a quell’uomo che li ha accolti nel proprio progetto, sino a farli diventare delle vere icone della televisione italiana.

In questi giorni sono innumerevoli i personaggi dello spettacolo, della politica e dello sport che hanno espresso il loro cordoglio e la loro riconoscenza. Una conduttrice storica, che ha avuto l’onore di entrare a far parte di Fininvest quando ancora agli esordi, ha voluto dire la sua, assieme ad una dichiarazione sconvolgente.

Il futuro in Mediaset? Incerto: la rivelazione shock di Barbara D’Urso

Dopo Silvio Berlusconi, Mediaset potrebbe perdere anche lei, la regina di numerosi programmi della tv privata. Barbara D’Urso non ha retto il dolore e durante un’intervista in merito alla tragica scomparsa, ricorda con affetto l’uomo: “Silvio Berlusconi? Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l’ardire di dare un’opportunità anche a me”.

L’imprenditore infatti, è stato il primo a credere nel talento della donna, ma adesso, all’età di 66 anni, lei stessa sente che qualcosa potrebbe cambiare. In questi mesi è stata messa in dubbio la sua permanenza in Mediaset. Molte sono le indiscrezioni che sostengono un’uscita di scena di Barbara D’Urso, tuttavia la donna ha sempre sviato il discorso. In questa intervista però, rivela un dettaglio sconvolgente.

“Futuro in Mediaset? Non lo so. – Afferma ai microfoni de La Stampa Carmelita – Non ne ho proprio idea. Non me lo sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo”. Poi conclude riportando il discorso al suo dolore: “Si è chiusa un’era e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale”.