Elena Sofia Ricci, dopo il lutto torna sui social: la richiesta è disperata

L’attrice Elena Sofia Ricci è tornata sui social per una richiesta formale dopo il grave lutto che ha colpito tutti.

Elena Sofia Ricci è uno dei volti più amati delle fiction e del cinema italiano. Negli anni si è assicurata un grande successo di pubblico con interpretazioni magistrali. Per questo motivo è anche una delle attrici più seguite sui social che è solita usare a cadenza regolare.

Questo anche perché ama tenere aggiornati i suoi fan sui suoi progetti ed anche per dire quello che pensa. Lo ha fatto anche di recente ed ha affrontato un argomento per lei molto importante ossia la scomparsa del regista ed attore Francesco Nuti.

Una scomparsa che ha segnato tutti, compresa l’attrice che sui social ha deciso di fare una richiesta che in molti hanno apprezzato.

Francesco Nuti, la notizia della sua scomparsa: grande dolore per l’attrice

La carriera del regista ed attore Francesco Nuti ha negli anni impressionato tutti e soprattutto raccolto un grande successo. Per questo motivo la notizia della sua scomparsa avvenuta lo scorso 12 giugno ha lasciato tutti addolorati. L’uomo era in realtà malato da tempo e da diversi anni ormai non parlava, non camminava e sua figlia Ginevra si occupava ormai di lui e di tutte le sue cose.

La sua morte ha quindi portato molti volti del cinema e dello spettacolo ad omaggiarlo sui social e questo anche perché i funerali si sono tenuti in forma privata. Secondo molti la sua scomparsa è però passata inosservata e questo perché in contemporanea con quella di Silvio Berlusconi a cui sono stati dedicati numerosi speciali in tv. Per questo motivo Elena Sofia Ricci ha scelto di rompere il silenzio sui social per fare una formale richiesta.

Elena Sofia Ricci, la richiesta sui social: cosa succederà?

La nota attrice ha di recente pubblicato nelle sue storie Instagram una foto del regista con una richiesta molto chiara e che non lascia spazio ad interpretazioni: “Scusate…ma un mio film in onda in questi giorni?“. La richiesta è quindi alle varie reti televisive che dallo scorso lunedì si sono concentrate sulla scomparsa di Berlusconi ma ancora non hanno omaggiato il regista scomparso con la messa in onda di almeno uno dei suoi tanti film.

Il messaggio dell’attrice è stato condiviso da diversi registi e attori del cinema italiano ma anche da tanti appassionati che già nei giorni scorsi sui social avevano formulato una richiesta simile. La speranza della Ricci è quindi adesso quella di vedere questa richiesta esaudita.