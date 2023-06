Jerry Calà, la verità sul brutto malore: “In sala operatoria…” | È successo davvero

A seguito del suo infarto che l’ha portato ad un’operazione d’urgenza, l’attore rivela cosa è accaduto in quella sala operatoria.

A marzo di quest’anno, l’amatissimo Jerry Calà è stato vittima di un terribile malore che poteva davvero costargli la vita. Oggi ha 71 anni e le sue condizioni di salute sono sempre state discrete, fino a quel giorno, che dalla sua stanza d’hotel venne trasportato immediatamente in codice rosso all’ospedale.

L’attore si trovava a Napoli per le riprese di un film quando accusò l’infarto. Dopo l’arrivo in pronto soccorso, venne immediatamente spostato in sala operatoria, per essere sottoposto ad un intervento di angioplastica.

In questo modo i dottori hanno liberato le arterie coronariche di Jerry, a causa della presenza di placche artorosclerotiche che ostruiscono i vasi sanguigni o ne causano il restringimento. A l’attore è stato inserito uno stent coronarico. Si tratta di un’operazione delicata, che se presa in tempo, garantisce i risultati sperati.

A seguito di questo evento, sono molte le persone e i fan che hanno mostrato sostegno nei confronti dell’attore, anche l’ex moglie Mara Venier, con cui ha mantenuto un bellissimo rapporto di amicizia. A distanza di mesi, Jerry Calà decide di raccontare di quel ricovero, con tanto di dettagli sulla sua degenza in ospedale: ecco cosa è successo davvero.

La rivelazione inedita di Jerry Calà sul suo ricovero: ecco la verità

“Per fortuna l’infarto è stato preso in tempo”, afferma il manager dell’attore, Alex Intermite. “Gli è stato impiantato uno stent coronarico”. Si tratta di un intervento davvero complesso, come sottolineato da Jerry: “Un ritardo nell’intervento è pericoloso per le coronarie”. Proprio per questo motivo l’attore non si è trattenuto dal dire la sua dell’equipe medica.

“I danni sono stati molto contenuti proprio grazie alla fantastica equipe napoletana” – afferma Jerry – “Sono stato dimesso a pieni voti dalla clinica Mediterraneo”. Per fortuna è andato tutto per il verso giusto e ripensando all’accaduto l’attore afferma: “Io non ho mai visto tanta solerzia e tanta velocità”. Tuttavia, Jerry a distanza di tempo ci racconta anche quello che è accaduto durante la degenza.

“In quella sala operatoria erano tutti miei fan. Ad un certo punto mi hanno chiesto se potevo dire “libidine”: io gliel’ho detto, loro si ammazzavano dalle risate”. Si può dire che questa brutta esperienza è stata superata in maniera eccellente soprattutto grazie all’equipe medica; ma daltrocanto, a turbare l’attore sono stati alcuni commenti ricevuti dagli haters. “Mi hanno avvertito di commenti ignobili su quello che mi è successo e infatti non li leggo proprio”. Jerry anche sta volta a dimostrato la sua saggezza.