Federica Pellegrini, il tradimento esplode letteralmente: trovata a letto proprio con lui | L’infedeltà dilagante

La confessione sconvolgente arriva proprio da lui: ecco cosa è successo ad una delle coppie sportive più chiacchierate.

Negli anni è stata soprannominata “La Divina”, considerata dalla platea e dalla critica la più grande atleta del nuoto femminile. Oggi si occupa di tuttaltro, ma noi la continuiamo a ricordare come colei che ha vinto ben 19 medaglie mondiali e due olimpiche. Un successo che arrivò come un’ondata nella sua vita. A soli 15 anni partecipò – con tanto di vittoria – ai Mondiali di Barcellona 2003. Da quel momento la sua carriera prese il volo, diventando l’idolo di milioni di persone.

Tuttavia, quello che è stato non è di certo frutto del caso: lei stessa ha dichiarato che la vita da atleta riserva tante soddisfazioni, ma altrettanto sudore. “Mesi e mesi di allenamenti per una sola gara veramente importante all’anno. Una gara che, nel mio caso, dura un minuto e cinquanta secondi”. La sua carriera si concluse nel 2021, anno in cui decise ufficialmente di ritirarsi.

Le sue condizioni di salute l’hanno portata a prendere una scelta: Federica Pellegrini ha deciso di farsi ricordare come una campionessa. Quando annunciò il suo ritiro, spiegò che le sue performance attuali non la porterebbero più ad ottenere i livelli passati.

La vita sentimentale travagliata

Seppur la donna sia conosciuta a livello mondiale in vesti di ex atleta, ad essere al centro dell’attenzione è stata spesso la sua vita privata. Oggi è sposata dal 2022 con Matteo Giunta, l’uomo che è riuscito a rapire il suo cuore e con cui l’abbiamo vista protagonista nel programma Pechino Express. Nonostante la coppia si proclama felicemente innamorata, alcuni aspetti della vita sentimentale di Federica Pellegrini emergono alla luce.

Federica Pellegrini trovata a letto con lui

Come molti sapranno, dal 2008 al 2011 la donna è stata legata sentimentalmente con Luca Marin, suo collega nel nuoto. La loro relazione li portò ad intraprendere una convivenza a Verona, che purtroppo fu destinata a durare poco. In merito alla loro separazione, Luca Marin rilascia una dichiarazione davvero sconvolgente.

Ai microfoni di Chi, il nuotatore ha rivelato di aver capito che Federica si stava innamorando di un altro. Proprio in merito a quanto accaduto, Marin racconta: “In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti sulla famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo. Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio”. Quello sguardo Marin lo conosceva bene, ecco perché decise di indagare sulla questione.

A quanto pare le intuizioni dell’uomo si sono rivelate veritiere, visto che poco tempo dopo, Federica iniziò una relazione con il collega Magnini, durata sino al 2017. Anche questa storia fu destinata a finire, ma in compenso oggi, la donna si dichiara finalmente felice assieme all’amore della sua vita Matteo Giunta.