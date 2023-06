Aurora Ramazzotti, un grande dispiacere dopo la gravidanza: scoppia la polemica anche all’estero

Nuove polemiche per Aurora Ramazzotti ad ormai tre mesi dalla nascita del piccolo Cesare: fa discutere anche all’estero.

Aurora Ramazzotti, primogenita della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti, circa tre mesi ha dato alla luce il suo primo figlio. Dalla sua storia d’amore con Goffredo Cerza è nato il piccolo Cesare Augusto che ha reso la loro vita ancora più bella.

La giovane conduttrice è innamoratissima di suo figlio e lo dimostra anche sui social con video e foto della loro quotidianità insieme. Una grande gioia anche per il papà e per i nonni che amano coccolare e viziare il bambino quando possibile.

Allo stesso tempo però questa gravidanza ha scatenato anche non poche polemiche che senza dubbio non fanno piacere alla giovane mamma in quanto adesso arrivano anche dall’estero.

Aurora Ramazzotti, l’arrivo del piccolo Cesare: travolta dalle polemiche

Lo scorso 30 marzo, Aurora è quindi diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare. Un parto condito dalle critiche in quanto la giovane ha deciso di partorire in una clinica privata in Svizzera. In un secondo momento sono poi arrivate ulteriori critiche per il nome particolare scelto dai due genitori. Tutta una serie di critiche quindi ed a cui di recente si è aggiunta una ulteriore accusa.

La Ramazzotti è finita nel mirino degli haters e di numerosi utenti social a causa della sua decisione di smettere di allattare per usare il latte artificiale. Una grave accusa a cui Aurora ha risposto con molto ironia sottolineando di avere poco latte e di essersi quindi vista costretta ad una soluzione alternativa per dare da mangiare al bambino. Una storia che però adesso non è finita qui.

Aurora Ramazzotti, la polemica arriva in Svizzera: i dettagli

La nota conduttrice e influencer ha di recente pubblicato uno screen particolare nelle sue storie Instagram. Nell’immagine in questione si vede il titolo di un sito Svizzero che recita: “Aurora Ramazzotti ha detto che non allatterà più suo figlio di due mesi e mezzo ma che lo nutrirà con la bottiglia. Molti seguaci hanno replicato indignati. La Ramazzotti ha vissuto una vera e propria shitstorm“.

La Ramazzotti ha commentato con un secco: “Pure in Svizzera non va bene smettere di allattare“. Al commento ha poi aggiunto una faccina sorridente confermando quindi ancora una volta di aver preso questo episodio con la sua solita ironia. Senza dubbio però la situazione è ormai del tutto fuori controllo.