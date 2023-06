Michelle Hunziker, la confessione su di lui è orrenda: “Mi ha cagato addosso” | Da vomito

La bella showgirl risulta molto attiva sui social, proprio in questa sede arriva la disgustosa rivelazione: cosa è successo?

Certo che Michelle non smette mai di riservarci sorprese. La sua energia e il suo talento l’hanno portata ad essere una dei personaggi più stimati della televisione italiana, ma anche le vicende che la riguardano sono spesso e volentieri sotto la lente d’ingrandimento.

L’abbiamo vista esordire in vesti di modella, quando da giovanissima arrivò in Italia alla ricerca del suo successo. Ad oggi possiamo dire con certezza che è riuscita nel suo intento, diventando una figura stabile per la tv di Mediaset. La vediamo più solare che mai nella conduzione di Striscia la Notizia, insieme a Gerry Scotti, ma nel 2022 è tornata al timone del suo omonimo programma Michelle Impossible. Le puntate trattavano musica, intrattenimento e grandi ospiti, il tutto condito con i racconti di Michelle e la sua vita.

D’altronde si sa, la donna non ha mai smesso di far parlare di sé, sia per le sue vicende attuali che passate. Possiamo definirla quasi come un libro aperto, perché difficilmente ha tenuto nascosto qualche dettaglio sulla sua vita privata, neanche quelli meno piacevoli. Ci ha raccontato della rottura con l’ex Eros Ramazzotti e adesso con Tomaso Trussardi. Inoltre sappiamo che è stata vittima di una setta tra il 2001 e il 2006 e di quando è stata perseguitata e vessata da un uomo. Insomma, si è sempre mostrata per quello che è realmente, senza mai cadere nella vergogna.

La maggior parte dei suoi racconti di vita quotidiana derivano dai suoi profili social, dove la donna condivide assiduamente tutti gli eventi della giornata. I suoi fan legatissimi non si perdono mai i contenuti di Michelle, forse merito anche del fatto che sono consapevoli che la sorpresa è dietro l’angolo. Questo è quello che è accaduto in una sua storia recente su Instagram, dove è emersa una dichiarazione alquanto disgustosa.

La confessione orrenda di Michelle Hunziker: “mi ha cagato addosso”

Come accennato in precedenza, il mezzo con cui Michelle tiene aggiornati i suoi fan, è sicuramente il suo profilo Instagram. In una delle sue storie però, ha fatto emergere un dettaglio alquanto disgustoso, che vede come protagonista la sua make-up artist Laura Barenghi.

Dal video si può dedurre l’ironia e il tono scherzoso della showgirl, che racconta l’accaduto senza alcun filtro. In compagnia della sua fidata make-up artist. Durante la ripresa video, Michelle si gira verso la truccatrice Laura Barenghi e esordisce con: “Ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo alla Barenghi oggi mentre faceva due passi. Lauretta, ma cosa ti è successo?“, afferma la showgirl.

Laura risponde: “Sono stata attaccata da un gabbiano…“. Poi aggiunge: “Mi ha cagato addosso”. Dopo questa dichiarazione parte una risata incontenibile da parte di Michelle, che divertita, prende in giro la sua make-up artist, nonché grande amica.