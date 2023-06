Sandra Milo, a 90 anni “uccisa così” proprio da chi l’amava: coltellate dritte al cuore

La nota attrice posa in costume per Flewid, ma il pubblico non apprezza il suo messaggio, tanto da ricoprirla di insulti: ecco cosa è successo.

“Abbraccia te stesso, la tua più grande rivoluzione”. Si tratta di un messaggio forte e d’impatto che tuttavia, i fan che da anni seguono l’attrice, non hanno afferrato in pieno.

Sandra Milo, pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, è nata a Tunisi l’11 marzo 1933. Oggi vanta la bellezza di 90 anni, ma la sua voglia di mettersi in gioco non si è di certo conclusa. Attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana: negli anni sessanta è stata tra le protagoniste del cinema italiano, diventando una delle muse del regista Federico Fellini.

L’abbiamo vista ovunque nel percorso della sua carriera: nelle conduzioni televisive Rai, nelle fiction, ma anche nel panorama musicale. Le sue partecipazioni più recenti l’hanno vista opinionista de La vita in diretta del 2001, nel 2020 è stata opinionista della sesta puntata de La Pupa e il Secchione e anche quest’anno, è stata protagonista del docu-reality Quelle brave ragazze.

Per raccontare la sua incredibile carriera ci vorrebbe un libro, ma oggi ci focalizzeremo su un aspetto molto importante della sua vita: la battaglia per il body positive. L’attrice è ormai da anni una grande sostenitrice di questa tematica; basti pensare che nel 2020, all’età di 87 anni ha posato senza veli per la rivista Flewid. L’attrice ha sfoggiato un fisico da urlo trattando tematiche davvero complesse come l’inclusività nella società per persone della terza età e anche l’accettazione del proprio corpo in tutte le sue forme, i suoi colori e appunto, i suoi anni. Quest’anno tuttavia, un’altra campagna l’ha resa protagonista, ma il riscontro di alcuni fan non è stato quello sperato.

Sandra Milo “uccisa” dai fan: “solo un’egocentrica novantenne”

L’attrice anche quest’anno ha posato in costume per la copertina di Flewid Book. L’obiettivo non è stato fine a se stesso, ma quello di lanciare un messaggio positivo. Eppure è stata uccisa proprio da alcuni dei suoi fan, che hanno avuto il coraggio di insultarla, accusandola di essere una novantenne egocentrica che oramai dovrebbe ritirarsi. Alla luce di ciò, la donna a cui sono state inflitte delle coltellate al cuore, risponde con un messaggio forte sul suo profilo Instagram.

“Alcuni hanno sollevato una polemica sterile – ha spiegato – riducendo il tutto solo al tema della maturità surrogata, altri mi hanno tacciata di essere un’egocentrica novantenne, tutta rifatta e piena di filtri, che dovrebbe fare solo l’anziana (citazione testuale). Non si fa gli anziani ma si è semplicemente vecchi e la vecchiaia, se vissuta bene, è una gran bella stagione della vita. Mi preme dire che non solo la terza età non è una condizione da subìre passivamente o da nascondere come fosse una vergogna né l’anticamera della morte ma solo una fase della vita che ognuno di noi attraversa con spirito più o meno vivace”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sandra Milo (@sandramiloreal)

“Mi rivolgo ora a quelli che mi scrivono che dovrei fare solo la pensionata e badare ai nipoti – ha precisato – lasciando spazio alle nuove generazioni (beninteso, nessuno glielo vuole togliere): io sono stata solo un mezzo, un tramite, come rappresentante della terza età, attraverso il quale rivendicare il diritto di essere riconosciuti e accettati dalla famiglia, dalla società, dall’altro da sé, dalle istituzioni, dal sistema giuridico. Non bisogna essere necessariamente giovani, magri, bianchi, eterosessuali, privi di disabilità per sentirsi parte di un tutto. Noi siamo, noi contiamo e questo ci deve essere concesso. Il mondo non si divide in categorie, in compartimenti stagni nei quali relegare chi è diverso, nella migliore accezione del termine, da noi. Aprite la mente!”.