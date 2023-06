Cecilia e Belen Rodriguez, il clamoroso annuncio è appena arrivato: insieme in un reality

Clamoroso colpo di scena per le sorelle Cecilia e Belen Rodriguez che per la prima volta prenderanno parte ad un reality insieme.

Belen Rodriguez è stata la prima a venire in Italia per trovare il successo ma soprattutto per aiutare economicamente la famiglia. La nota showgirl ha mosso i primi passi come valletta salvo poi divenire una delle conduttrici di punta di casa Mediaset.

Negli anni poi è stata raggiunta anche dal resto della sua famiglia ed in particolare da sua sorella Cecilia e suo fratello Jeremias. Questi si sono messi in mostra negli ultimi anni grazie ad alcuni reality quali l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Una storia che adesso si ripete perché sia Belen che Cecilia sono state scelte per prendere parte ad un reality del tutto particolare.

Cecilia e Belen Rodriguez, insieme in un reality: ecco quale

Belen Rodriguez si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano grazie ad alcune campagne pubblicitarie ma anche con importanti collaborazioni televisive. In passato è stata la valletta di Enrico Papi mentre da alcuni anni lavora con Maria De Filippi a Tu Si Que Vales ed inoltre è stata la padrona di casa dell’ultima edizione andata in onda del format Le Iene.

Cecilia ha invece raggiunto il successo quando ha scelto di prendere parte alla seconda edizione del Grande Fratello Vip con il fratello Jeremias. Subito dopo è stata scelta anche lei per alcune campagne pubblicitarie ed infine è stata ospite di diversi salottini televisivi. Con la sorella Belen non ha quindi mai lavorato prima ma di recente sono state annunciate come le protagoniste della prossima edizione del reality Celebrity Hunter con altri volti noti.

Celebrity Hunter, la quarta edizione del reality: i concorrenti

Il reality Celebrity Hunter – Caccia all’uomo prenderà presto il via su Amazon Prime Video con la sua quarta edizione. Ancora una volta diversi volti noti dovranno provare in tutti i modi a far perdere le loro tracce e non lasciarsi quindi trovare dai Cacciatori. Come accaduto per le edizioni precedenti, anche i prossimi appuntamenti avranno nel cast nomi famosi ossia Guè Pequeno in coppia con Ernia, Raul Bova con la compagna Rocio Munos Morales, Herbert Ballerina con Brenda Lodigiani ed infine le sorelle Rodriguez.

La foto del cast della 4 stagione di #CelebrityHunted – Caccia all’uomo: Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez, Guè, Ernia, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. Disponibile nel 2024 pic.twitter.com/cmJh89CE28 — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) June 13, 2023

Subito dopo l’annuncio ufficiale vi sono stati anche alcuni avvistamenti e tra questi anche una anonima utente social che ha raccontato di aver visto le due sorelle andare via su di una barca con tanto di parrucca bionda. La caccia è quindi ufficialmente cominciata ed al pubblico non resta che attendere la messa in onda per scoprire tutti i dettagli.