Giovanni Floris, la notizia è arrivata all’improvviso: niente da fare per lui | Scoperta terribile in diretta

Scoperta shock per il conduttore e giornalista Giovanni Floris nel corso della diretta: niente da fare per lui.

Dopo i primi anni trascorsi in collaborazione con la rete televisiva Rai, il giornalista Giovanni Floris è da ben 10 anni un volto di La7. Un lungo periodo di tempo che ha visto il conduttore occuparsi di diversi format vincenti e di grande successo tra il pubblico.

Tra i format vincenti vi è senza dubbio anche il talk diMartedì che ha tra i suoi ospiti da sempre tanti volti illustri. Giornalisti, opinionisti esperti ma anche tanti volti della politica italiana si alternano in studio per parlare dei temi caldi del momento.

In tal senso però il noto conduttore si è ritrovato a dover fare i conti con una grande delusione scoperta proprio durante la messa in onda del suo format.

DiMartedì, il colpo di scena in diretta: Floris sotto shock

Il format dal titolo diMartedì va in onda tutti i martedì in prima serata su La7. Dopo un inizio complicato, negli anni il conduttore e la sua squadra hanno raggiunto risultati positivi e che hanno convinto la rete a confermare il ritorno del programma ogni anno. Anche nel corso di questa stagione televisiva sono andati in onda una serie di appuntamenti vincenti con ospiti illustri.

In occasione di un recente appuntamento andato in onda però Floris si è ritrovato a gestire una notizia inaspettata. La segretaria del PD, Elly Schlein ha infatti scelto di non prendere parte alla sua trasmissione e si è invece recata da Bianca Berlinguer. Un risvolto che non si aspettava e che secondo alcune indiscrezioni lo avrebbe mandato su tutte le furie ma vediamo quanto rivelato.

Giovanni Floris furioso, il retroscena sulla Schlein: tutti i dettagli

Il noto portale Dagospia ha rivelato quanto accaduto dietro le quinte del format diMartedì e con protagonista proprio il conduttore e giornalista con tutta la sua ormai storica squadra: “Martedì scorso Elly Schlein è stata ospite di Bianca Berlinguer a “CartaBianca”. La segretaria del Pd ha scelto Rai3 e non La7 e Giovanni Floris. Proprio dalle parti di “DiMartedì” non l’avrebbero presa benissimo“.

Una battaglia quindi che da tempo va avanti tra i due format dal punto di vista degli ascolti. Un braccio di ferro che quindi adesso rischia di divenire ancora più duro ma soprattutto spostarsi anche su di un altro terreno di scontro ossia quello relativo agli ospiti in studio.