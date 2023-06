Terremoto Rai, la tragedia in queste ore: addio al superconduttore | Non c’è stato niente da fare

In casa della rete televisiva Rai si teme per il futuro di uno dei conduttori più amati: gli ultimi aggiornamenti.

Da settimane fa discutere il futuro della rete televisiva Rai che secondo alcune indiscrezioni andrà incontro a nuovi e clamorosi cambiamenti. Diversi volti noti e conduttori amatissimi hanno già dato le loro dimissioni mentre il posto di altri sembrerebbe essere a rischio.

Tra questi vi è anche il nome di uno dei conduttori più apprezzati dell’ultima stagione televisiva andata in onda. A causa infatti di alcuni problemi di ordine pubblico, il padrone di casa di uno dei format più amanti del momento potrebbe non fare il suo ritorno a settembre ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta e cosa sta succedendo.

Rai, futuro a rischio per lo storico conduttore: di chi si tratta

In casa della nota rete televisiva di Viale Mazzini sono andati in scena tutta una serie di adii shock. Prima la mancata conferma di Fabio Fazio poi le improvvise dimissioni di Lucia Annunziata ed infine l’uscita di scena di Massimo Gramellini. Tutta una serie di colpi di scena che potrebbero non essere finiti qui in quanto adesso anche il futuro di Fiorello potrebbe essere a rischio.

Il conduttore ha in questi mesi raccolto un grande successo di pubblico con il format Viva Rai2! ma nonostante questo dettaglio non da poco il format potrebbe non essere confermato. Una decisione legata però non al volere della rete ma a causa della rivolta messa in atto in questi giorni da coloro che vivono in Via Asiago ma vediamo nel dettaglio quanto accaduto.

Viva Rai2!, il format è a rischio: le parole di Fiorello

L’ultima puntata andata in onda del noto format si è conclusa con un messaggio di scuse da parte del conduttore per coloro che vivono in Via Asiago e che da ormai mesi devono fare i conti con il rumore e gli schiamazzi già alle prime luci dell’alba. Un messaggio a cui ha fatto seguito una lettera pubblica del sindaco che ha apprezzato il gesto di Fiorello ma allo stesso tempo ha invitato la Rai a trovare una valida alternativa in vista della prossima edizione.

Una situazione che al momento però non appare semplice in quanto Fiorello in prima persona ha sottolineato: “Mi dispiace ma credo che Viva Rai2! non si possa fare in nessun altro luogo“. Considerate quindi le posizioni di tutti i soggetti coinvolti, la seconda stagione del noto format rischia di non vedere la luce.