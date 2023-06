“Sonia Bruganelli dimenticata”: Paolo Bonolis non perde tempo, è lei la nuova fiamma | Giovanissima e paga tutto lui

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la loro separazione; nel frattempo il conduttore è stato avvistato con la sua nuova fiamma.

Si tratta sicuramente di uno degli uomini più stimati della televisione italiana. Molti sono i programmi in cui lo abbiamo – e lo vediamo tuttora – protagonista. A dimostrazione di quanto sia realmente amato e richiesto dalla tv privata, abbiamo un dato del 2019. In quell’anno infatti, è stato stipulato un contratto da 10 milioni di euro annui. Questa informazione è stata resa nota al pubblico e ci dimostra quanto Bonolis sia uno dei conduttori più pagati di Mediaset.

Tuttavia, ad essere al centro dell’attenzione in questo periodo non è la sua vita lavorativa, bensì quella privata. In questo mese infatti, il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis è ufficialmente concluso.

Si tratta sicuramente di una questione già chiacchierata da tempo, visto che la coppia aveva già espresso liberamente di dormire separata per ritagliarsi i propri spazi, ma la dichiarazione ha lasciato comunque un senso di sorpresa.

A fronte di ciò, i due ormai ex coniugi hanno deciso di rilasciare un’intervista insieme, spiegando al pubblico che la loro separazione è stata di comune accordo e alquanto armoniosa. Non ci sono state bufere, ma è stata una cosa graduale, questo soprattutto per non far pesare il distacco ai loro figli. Sia Sonia che Paolo hanno dichiarato espressamente di non avere avuto amanti nel mezzo; tuttavia il conduttore in questi giorni è stato avvistato in buona compagnia.

La nuova fiamma di Paolo Bonolis

I giorni passano, ma la notizia della rottura diventa sempre più viva, riempiendo intere pagine e copertine di giornali italiani. Tutti ne parlano, come a voler capire cosa ci sia realmente dietro alla separazione di due persone che anche dopo la rottura appaiono così uniti. Si ipotizza un tradimento. In questo periodo i paparazzi si stanno facendo in quattro per capire i movimenti dei due ex, proprio per questo motivo un dettaglio è emerso alla luce.

Sonia Bruganelli è stata forse dimenticata? Questo non lo possiamo sapere, ma in questi giorni il conduttore è stato avvistato con una fiamma esplosiva e da quello che sappiamo, paga tutto lui. Si tratta sicuramente di una sua passione, che ha trovato alito in colei che lo rispecchia: carattere particolarmente brioso e potente. Il suo nome è Rover. Range Rover Evoque. Esatto, stiamo parlando della sua magnifica auto. Si tratta di una fiamma scintillante, potente e laccata in blu metallizzato.

Il prezzo di questo Suv si aggira intorno ai 49.000 euro; una cifra “modesta”, ma considerando la grande passione per le auto, questa è soltanto la più recente. Per i più curiosi quindi, ci spiace dirvi che le dichiarazioni tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sembrano vere. Nessuno dei due ha un’amante e per il momento, né Bonolis che Bruganelli sembrano essere interessati ad intraprendere altre relazioni.