Belen Rodriguez, la morte inaspettata nelle ultime ore: “Riposa in pace” | Lutto dolorosissimo

In queste ore di estremo dolore, appare Belen Rodriguez che rompe il silenzio per esprimere il suo dispiacere per la grande perdita.

La showgirl argentina negli anni è riuscita a spopolare nel mondo televisivo grazie al suo talento, la sua bellezza, nonché la sua simpatia. Si tratta di una donna tanto amata quanto odiata, ma daltronde il suo mestiere che la mette costantemente sotto i riflettori prevede anche qualche piccolo inconveniente di questo genere.

Lo scopo per cui venne in Italia però, è stato davvero nobile. Belen infatti, oltre alla passione per il mondo dello spettacolo, aveva un obiettivo ben preciso: pagare le cure per la chemioterapia della nonna. A rivelarlo è stata lei stessa durante una puntata di C’è posta per te, dove è stata l’ospite speciale di un ragazzo che lottò con il cancro.

La sua carriera inizia come modella, dove posò per diversi brand di abbigliamento come Miss Sixty, Yamamay e Imperfect. D’altronde la sua bellezza è stata sicuramente un biglietto da visita, ma il percorso lavorativo della donna andò ben oltre. Dopo diverse partecipazioni in diversi programmi, passando per un periodo in Rai, Belen firma un contratto esclusivo con Mediaset.

Questa è stata una svolta decisiva per la sua carriera, visto che da lì a poco diventò conduttrice di diversi programmi di successo come Colorado e la terza edizione di Italia’s Got Talent. Da quel momento la donna diventò una figura sempre più importante per la televisione italiana. Nel 2022 sbarca a Le Iene, dove viene apprezzata in maniera plateale dal pubblico.

Il Lutto dolorosissimo: la dedica di Belen Rodriguez

Come accennato in precedenza, la showgirl deve molto a Mediaset, quella tv privata che le ha permesso di rendere giustizia al suo talento, rendendola nel suo percorso una delle conduttrici più affermate dei nostri tempi. Sebbene le sue partecipazioni l’hanno portata in diversi ambiti, dove ha ricoperto anche il ruolo d’attrice, oggi Belen in Mediaset si sente oramai in famiglia. Proprio per questo la morte inaspettata di chi ha fondato quella casa dove tuttora ne fa parte, ha generato un senso di dolore nella donna, che nel suo piccolo ha voluto dire la sua.

Il rapporto con Silvio Berlusconi e Belen Rodriguez è sempre stato confidenziale, ma mai irrispettoso. In queste ore di grande dolore per la perdita di colui che assieme ad altri progetti, ha creato un impero che ha permesso di dare lavoro a milioni di persone, i personaggi noti dello spettacolo non sono mancati di un cordoglio per la sua terribile scomparsa.

Un messaggio sintetico, che ha comunque fatto emergere il suo dispiacere nella terribile perdita. “Riposa in pace Presidente”, ha scritto nella sua storia Instagram.