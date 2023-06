“Insulto gravissimo”: il saluto orribile del grande cantante a Silvio Berlusconi

Un noto cantante è finito nel mirino dell’opinione pubblica dopo un suo duro attacco a Silvio Berlusconi: tutti i dettagli.

Le ultime ore sono state intense per tutta l’Italia che si è ritrovata a dover fare i conti con la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi all’età di 86 anni. Una notizia che ha lasciato tutti senza parole e soprattutto ha scatenato grande dolore in tutti coloro che lo conoscevano.

Diversi volti noti, membri della politica italiana ed amici dell’ex premier hanno deciso di omaggiarlo sui social con messaggi carichi di affetto e con aneddoti simpatici. Qualcuno però ha deciso anche di dimostrare il proprio dissenso attraverso i social.

Tra questi vi è anche un noto cantante italiano che con il suo post ha scatenato grande indignazione negli utenti social ma vediamo quanto accaduto nel dettaglio.

Silvio Berlusconi, migliaia di messaggi di affetto: l’eccezione

Subito dopo la notizia della scomparsa di Silvio Berlusconi, la stampa italiana ed estera ha dedicato numerosi speciali alla sua carriera ed alla sua vita personale. Inoltre, diversi volti noti hanno rivelato i dettagli della loro reazione alla notizia e tra questi Barbara D’Urso, Lorella Cuccarini, Valeria Marini e tanti altri che sui social hanno deciso di dedicare dolci parole all’ex leader di Fratelli d’Italia.

Infine, molti hanno anche deciso di mandare il proprio messaggio di cordoglio alla grande famiglia dell’ex premier alle prese con il dolore più grande. Qualcuno però ha scelto di essere una voce fuori dal coro e si tratta del noto cantante Piero Pelù che sui social ha scelto di fare un gesto che ha scatenato gli utenti.

Piero Pelù, il post contro Berlusconi: social scatenati

Dopo la notizia della morte dell’ex premier, il noto cantante ha deciso di pubblicare su Instagram una foto della mano alzata di Berlusconi senza però il suo volto. Lo stesso Pelù ha poi scelto di accompagnare l’immagine con il messaggio: “Siamo tutti i figli di Silvio” con l’aggiunta di un hashtag particolare ossia quello del G8. Un dettaglio non da poco visto che proprio in quel frangente tra il cantante e Berlusconi è andato in scena uno scontro durissimo.

Il gesto non è passato inosservato ed ha attirato l’attenzione degli utenti social. La maggior parte si è detta indignata: “Insulto gravissimo“, “Almeno questa potevi risparmiartela oggi”, “Complimenti per il tatto!“. Allo stesso tempo però qualcuno ha rivelato di pensarla invece proprio come il cantante e di aver capito il suo gesto.