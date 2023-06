Silvio berlusconi, i funerali si terranno proprio lì: migliaia di persone presenti

La notizia del decesso del cavaliere sta facendo il giro del mondo e nel frattempo arriva l’annuncio sull’ora e il luogo dove avverrà il funerale.

Lunedì 12 maggio 2023 ore 9,30, arriva la notizia del decesso di Silvio Berlusconi presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. L’uomo ci ha lasciato all’età di 86 anni a causa di un progressivo peggioramento del suo stato di salute.

I continui ricoveri dell’uomo hanno fatto emergere che soffriva di una brutta Leucemia mielomonocitica cronica, che purtroppo si portava dietro ormai da diversi anni. Le sue condizioni di salute hanno iniziato a deteriorarsi nel lontano 2011, in concomitanza alla fine del suo ultimo Governo. Ad aprile 2023 iniziò il suo processo di chemioterapia e a seguito di una visita di controllo di venerdì scorso, le sue condizioni di salute sono peggiorate in mattinata, sino al decesso.

Ad oggi purtroppo non c’è più, lasciando un incredibile dolore nella famiglia e anche nella storia della Repubblica Italiana. L’uomo rimarrà impresso nella mente delle persone per essere stato uno degli imprenditori più potenti in Italia, partendo dall’azienda miliardaria Fininvest. Oltre al colosso, Berlusconi possedeva anche la squadra di calcio del Milan, altra società miliardaria a livello internazionale.

Inutile negare che parliamo di uno degli uomini più potenti del nostro paese; Berlusconi ha avuto sopratutto un ruolo fondamentale nella storia della Repubblica Italiana. In queste ore nel mondo sta girando la notizia dall’Europa, alla Russia, passando dall’Oriente agli Stati Uniti; tutte le testate internazionali stanno focalizzando l’attenzione sulla grave perdita. In particolar modo la famiglia che in questi attimi di grande dolore si ritrova a farei conti con diverse situazioni del caso, tra cui lo spostamento della salma e la celebrazione dei funerali.

Dove e quando si terranno i funerali di Silvio Berlusconi

In questa giornata di grande lutto nazionale, è arrivata la conferma su dove si terrà il funerale dell’ex premier di Forza Italia. Nelle prossime ore la sua salma verrà spostata nella Villa San Martino ad Arcore, dove è stato comunicato che non verrà aperta al pubblico per gli ultimi saluti.

In queste ore di grande dolore sono state ufficialmente annunciate le date dei funerali. La cerimonia verrà svolta nella cattedrale, presso il Duomo di Milano. Si tratterà di un funerale di Stato, che riserverà la presenza dei Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato. La cerimonia di Silvio Berlusconi si terrà mercoledì 14 giugno 2023.