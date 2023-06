Marta Fascina, spunta il lascito di Berlusconi: Non lo sapeva nessuno

Nuovo nodo da sciogliere in merito all’eredità dell’ex premier Silvio Berlusconi e con protagonista Marta Fascina: i dettagli.

La notizia della scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi continua ad animare la programmazione televisiva e la stampa nazionale ed internazionale. Ci sono alcune questioni ancora aperte ed una su tutte quella relativa alla sua eredità.

Una storia particolarmente complicata considerato l’ingente patrimonio dell’ex leader di Fratelli d’Italia e chi potrebbero essere i beneficiari. Non ci sono infatti solo i suoi cinque figli da prendere in considerazione ma anche la sua ultima compagna ossia Marta Fascina.

Quest’ultimo resta un nodo difficile da sciogliere in quanto la donna potrebbe ricevere una fetta importante di eredità ma vediamo la situazione nel dettaglio.

Marta Fascina, il rapporto con Berlusconi: il colpo di scena

Silvio Berlusconi è stato sposato per ben due volte ma sono state diverse le donne che hanno fatto parte della sua vita. L’ultima in ordine di tempo appunto Marta Fascina che da tre anni era legata sentimentalmente all’ex premier. Una storia che ha scandalizzato molti visto che all’inizio della loro storia, la Fascina aveva solo 30 anni mentre Berlusconi ne aveva già 83.

Una relazione che ha causato non pochi problemi a Berlusconi ed a partire dalla decisione dei figli di impedire ai due di sposarsi ufficialmente. Lo scorso anno infatti l’ex premier ha organizzato un matrimonio simbolico con la Fascina e che quindi non ha alcun valore per la legge. Nonostante questo dettaglio però la deputata di Fratelli Italia potrebbe ottenere la sua quota.

Silvio Berlusconi, le ultime sulla sua eredità: tanti dubbi da sciogliere

Come riferisce calcioefinanza, in merito all’eredità di Berlusconi vi è un nodo da sciogliere e che riguarda il 62% delle quote di cui l’ex premier era proprietario. Secondo la legge, un terzo di questa percentuale dovrà essere suddiviso equamente tra tutti e cinque gli eredi e quindi andranno a Marina, Pier Silvio, Barbara, Luigi ed Eleonora in parti uguali. Resta quindi un nodo del 20% da sciogliere e proprio in questo frangente entra in gioco la figura di Marta Fascina.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera su questa percentuale di eredità potrebbero avere il loro peso le volontà dello stesso Berlusconi. L’ex premier potrebbe aver dato le sue indicazioni e chiesto quindi di assegnare una parte delle sue quote alla compagna. Non resta quindi che attendere i funerali di Stato e tutte le relative procedure prima di scoprire ufficialmente come sarà divisa tutta la sua eredità.