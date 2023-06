Edoardo Donnamaria, la situazione adesso è insostenibile: Accoltellato alle spalle | Insulti pesantissimi

Edoardo Donnamaria ha rivelato di essere vittima di body shaming e da parte di un altro volto noto: i dettagli.

Gli ultimi giorni si sono rivelati essere particolarmente complicati per un noto ex volto di Forum ossia Edoardo Donnamaria. L’ex gieffino si è infatti ritrovato a dover gestire una crisi con Antonella Fiordelisi che i due hanno risolto proprio nelle ultime ore.

Come se non bastasse l’ex concorrente del GF Vip si è ritrovato al centro di un vero e proprio braccio di ferro con un altro volto noto. Tra i due sono volate accuse e frecciatine al veleno e tra queste anche una grave accusa di body shaming denunciata proprio da Donnamaria.

Una situazione che in queste ore ha poi avuto ulteriori sviluppi ma vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come sono andate le cose.

Edoardo Donnamaria, il braccio di ferro con un volto noto: le accuse

L’ex gieffino di Alfonso Signorini in questi giorni si è scagliato contro alcuni volti noti ed influencer che sui social hanno deciso di scrivere nero su bianco il loro pensiero su Silvio Berlusconi nelle ore seguenti la notizia della sua scomparsa. Le sue parole non sono state apprezzate da chi si è sentito direttamente colpito e tra questi anche Pietro Tartaglione, noto ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Donnamaria ha deciso di rispondere per le rime all’ex corteggiatore invitando tutti con ironia ad essere umili come Tartaglione. Ne ha fatto seguito un botta e riposta ulteriore culminato però in un episodio shock ossia una vera e propria accusa di body shaming da parte di Edoardo nei confronti del suo “avversario”.

Pietro Tartaglione, il suo messaggio shock: l’epilogo

Donnamaria sul suo profilo Instagram ha pubblicato lo screen di un messaggio privato ricevuto da Pietro: “Comunque se vuoi ti do un contatto in Turchia per farti mettere due peli in testa, non puoi andare in giro così“. L’ex gieffino dal canto suo ha sottolineato: “Arriviamo al body shaming…poverino, l’ha presa bene mi dicono!“. Una pesante accusa a cui ha fatto poi seguito un clamoroso sviluppo tra i due.

Entrambi hanno pubblicato infatti alcuni screen del proseguo della loro conversazione andata in scena sempre sui social. I due hanno sottolineato di aver con ironia stemperato il clima teso tra di loro e di aver trovato una sorta di pace. Un risvolto che tutti auspicavano dopo i temi affrontati, i toni utilizzati e divenuti inaccettabili.