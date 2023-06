Carlo Conti deluso, la notizia è appena arrivata: non ci sono più speranze per lei | Sogni infranti

Scoperta amara per il conduttore Carlo Conti che deve fare i conti con un netto rifiuto: l’ultima indiscrezione è clamorosa.

La rete televisiva Rai è decisa a coinvolgere nella prossima stagione ancora una volta il conduttore Carlo Conti. Questi sarà ancora al timone di alcuni dei suoi format storici e che da sempre sono in grado di mettere a segno degli ascolti record.

Tra questi vi è senza dubbio il Tale e Quale Show la cui messa in onda è attesa per il prossimo autunno. È quindi ancora presto per annunciare la lista dei nomi ufficiali che prenderanno parte allo show ma alcune prime ipotesi sono state già fatte.

Vi è un nome in particolare che sembrerebbe aver attirato l’attenzione del noto conduttore ma allo stesso tempo si tratta di un profilo difficile da convincere.

Rai, il ritorno del Tale e quale Show: il sogno di Carlo Conti

Il prossimo autunno anche il Tale e Quale Show tornerà quindi al centro della programmazione della rete televisiva di Viale Mazzini. Ancora una volta diversi volti noti dello spettacolo e del cinema italiano si metteranno in gioco sul palco del noto show e nelle vesti di cantati illustri sia del panorama musicale italiano che internazionale. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero già diverse ipotesi al vaglio della produzione anche se nessuna decisione è stata presa.

A tal proposito però ci sarebbe anche un lista di preferiti del padrone di casa Carlo Conti. Secondo quanto riferisce Pipol Tv, il nome in cima ai desideri del conduttore è quello della nota cantante lirica Katia Ricciarelli. Un nome bomba ma che a quanto pare però potrebbe essere difficile da raggiungere ma vediamo i dettagli.

Katia Ricciarelli, il suo ritorno su Rai 1: tutto in dubbio

Tra i tanti nomi al vaglio della produzione sembrerebbe esserci quindi anche quello della nota cantante Katia Ricciarelli e per volere dello stesso conduttore. Un desiderio a cui però Carlo Conti corre il serio rischio di dover rinunciare in quanto la cantante sembrerebbe non essere convinta di voler prendere parte a questo nuovo progetto.

Di recente la cantante si è messa in gioco come alunna nel corso dell’ultima edizione andata in onda di Back to School. Ancora prima ha scelto di prendere parte alla sesta edizione del Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Per sapere se Conti riuscirà a convincere la cantante ad accettare questa ennesima proposta il pubblico dovrà attendere gli sviluppi delle prossime settimane.